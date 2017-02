13 milioane pentru refacerea unor strazi din municipiu. Iata lista acestora

Municipalitatea ieseana a demarat o noua procedura legata de reabilitarea unor artere din oras. Procedura a fost lansata pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), valoarea totala a lucrarilor fiind de 13,6 milioane de lei. Conform documentatiei, primaria va trece la modernizarea Soselei Barnova, a strazii Smardan, a bulevardului Primaverii, a strazii I.C. Constantineanu, a strazii Petre Vancea, strazii Mosu si a strazii Ogorului. Firmele interesate pot depune oferte pana la data de 14 martie.



Evaluarea ofertelor ar urma sa se faca pana pe 10 aprilie, dupa care va fi anuntat si castigatorul privind lucrarile de modernizare ale acestor strazi. Procedura organizata de primarie vine la cateva zile dupa ce, in Consiliul Local a fost aprobat proiectul privind reabilitarea altor artere. Unul din cele mai importante obiective vizeaza refacerea portiunii cuprinsa între Facultatea de Chimie si Podul Tudor Vladimirescu. Aceasta zona va fi supralargita si va ajunge la 83 metri, iar valoarea lucrarilor va fi de 373 mii de lei.



O alta artera luata in calcul este si strada Mihail Kogalniceanu. Pentru reabilitarea acestei strazi se vor aloca 1,5 milioane lei, iar pentru refacerea strazii Theodor Pallady se vor aloca 890 mii lei. In calcul a intrat si strada Dimitrie Ralet din zona Sararie.



Pentru aceasta, municipalitatea va aloca 744 mii lei. In privinta strazii Viticultorilor vor fi alocati 8,5 milioane lei, iar pentru Aleea Tudor Neculai este nevoie de 12,3 milioane de lei. Pentru strada Gloria suma alocata este de 918 mii lei, iar pentru strada Timpului valoarea lucrarilor fiind de 948 mii de lei. Strada Podoleanu va fi refacuta contra a 417 mii de lei, iar Strada Strugurilor va fi refacuta in contul a 4,3 milioane de lei.