5 modalitati de a preveni cancerul

Cand vorbim despre prevenirea cancerului cea mai buna veste este ca totul depinde de tine si de adoptarea unui stil de viata sanatos. „Pana la 70% dintre cauzele cunoscute ale cancerului pot fi evitate si sunt legate de stilul de viata”, considera doctorul Thomas A. Sellers director la centrul de prevenire si control al cancerului Moffitt Cancer Center din Tampa. Dieta exercitiile si evitarea produselor tabacice sunt, bineinteles, prima linie defensiva impotriva dezvoltarii cancerului. Insa cercetari recente au scos la iveala multe modalitati marunte usor de adoptat in viata de zi cu zi, care pot preveni dezvoltarea cancerului.

Iata cateva strategii noi care scad si mai mult riscul de a te imbolnavi de cancer:



1. Gustarile cu nuci braziliene previn cancerul



Nucile braziliene sunt o sursa excelenta de seleniu, un antioxidant care reduce riscul dezvoltarii cancerului la vezica, potrivit unui studiu realizat de catre Dartmouth Medical School. Alte cercetari au descoperit ca persoanele cu un nivel ridicat de seleniu in sange au sanse mai mici de a muri din cauza cancerului la plamani si a cancerului colorectal. Oamenii de stiinta considera ca seleniul nu doar ca protejeaza celulele de radicalii liberi, dar si imbunatateste functiile sistemului imunitar si impiedica dezvoltarea tumorilor.

2. „Arde” riscul dezvoltarii cancerului la san

Exercitiile moderate precum mersul pe jos timp de 2 ore in fiecare saptamana poate scadea dezvoltarea cancerului la sani cu pana la 18%. Practicarea regulata a unui sport reduce riscul de cancer prin arderea grasimilor, care altfel produc estrogen, un cunoscut contributor al cancerului la san.

3. Discuta cu medicul despre densitatea sanilor si vei prevenii cancerul



Femeile ale caror mamografii au dezvaluit o densitate mamara de 75% prezinta un risc de 5 ori mai mare de a dezvolta cancer la san comparativ cu femeile care au inregistrat valori mai scazute a densitatii sanilor. Una dintre teorii sustine ca densitatea sanilor rezulta din nivelul ridicat de estrogen – tocmai de aceea practicarea exercitiilor fizice este atat de importanta.

4. Filtreaza apa de la robinet si poti preveni cancerul



In acest mod vei scadea expunerea la anumiti factori cancerigeni si la chimicale care pot produce dezechilibre la nivel hormonal. Intr-un nou raport realizat de care President Cancer Panel despre reducerea expunerii la factori cancerigeni, se sugereaza ca apa de la robinet filtrata este mai sigura decat apa imbuteliata, a carei calitate poate fi mai scazuta decat cea de la robinet. Depozitati apa in recipiente de otel inoxidabil sau de sticla pentru a evita contaminarea cu BPA (Bisphenol-A este o substanta chimica industriala folosita pentru a produce plastic policarbonat si se regaseste in sticlele din plastic.

5. Redu folosirea telefonului mobil si poti preveni cancerul



Foloseste mobilul numai pentru apeluri scurte sau trimiterea unor sms-uri sau utilizeaza dispozitivele hands-free care tin mobilul departe de capul tau. Acest obicei este mai degraba pentru a preintampina orice risc decat pentru a te proteja de vreun pericol demonstrat. Dovezile privind riscul dezvoltarii cancerului cerebral nu sunt nici consistente insa nici nu pot fi eliminate in totalitate.