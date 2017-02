7 sfaturi pentru o memorie buna

Cu totii avem momente in care uitam unde ne-am pus ochelarii, numele unui prieten sau ne dam seama la supermarket ca am lasat acasa lista de cumparaturi. Asa ca dorim sa facem ceva pentru o memorie mai buna. Astfel de scapari sunt destul de comune mai ales dupa 40 de ani, dar asta nu inseamna ca nu putem sa gasim remedii pentu o memorie mai buna. Mai ales ca nu dorim ca aceste scapari de memorie sa devina mai dese, pe masura ce trec anii. Potrivit cercetatorilor, daca ne mentinem creierul sanatos cu dieta potrivita si cu exercitii care sa ne stimuleze functiile cognitive vom avea o memorie buna si un creier puternic.

Iata 7 sfaturi care te pot ajuta sa ai o memorie excelenta:





Mananca peste o data pe saptamana pentru o memorie de elefant



Potrivit mai multor studii de specialitate, oamenii care au in meniul saptamanal peste reduc cu 60% riscul de a dezvolta Alzheimer. DHA, un tip de omega 3, este motivul acestui rezultat . El se gaseste in cantitati mari in creier si in pestii de apa rece, precum somonul si codul. In plus, cercetari recente realizate de catre Centrul Medical Chicago, o masa saptamanala pe baza de fructe de mare poate incetini declinul cognitiv cu 10% pe an.





Fa pauze zilnice in care sa te implici in jocuri care stimuleaza creierul ca sa ai o memorie buna

Cand este vorba despre creier, unul dintre factorii de care oamenii uita cel mai des este stimularea mentala. Oamenii sunt creaturi carora le place rutina si, prin urmare, au tendinta de a se implica in aceleasi activitati si acelasi tipar comportamental. Insa, creierul prefera noutatea si evenimentele neasteptate. Iar cand, in mod regulat, ne supunem unor provocari mentale nu doar ca ne mentinem potentialul intelectual, dar si reducem riscul de a avea scapari de memorie cauzate de imbatranire. De la Mah Jongg la Sudoku, niciodata nu vei sti care iti place mai mult pana nu le incerci pe amandoua.





Nu evita evenimentele si intalnirile importante ale familiei pentru o memorie de calitate



Daca te indoieste de puterea socializarii, ia in considerare urmatorul fapt: expertii cred ca socializarea, ca si alte forme de exercitii mentale (precum cuvintele incrucisate), pot construi rezerve mentale – un rezervor ale functiilor creierului pe care sa le folosesti atunci cand alte parti ale creierului cunosc un declin. Cand interactionezi cu alti oameni folosesti aceleasi structuri mentale – lobii frontali – responsabile pentru functiile de executie – precum planificarea, luarea deciziilor si controlul responsabil. In plus, socializarea mentine creierul sanatos prin reducerea nivelului de cortizol – hormonul stresului.

Sportul te ajuta sa ai mintea ascutita ceea ce este vital pentru memorie



In afara unei diete sanatoase, una dintre cele mai bune modalitati pentru mentinerea sanatatii creierului este miscarea fizica regulata. Activitatea cardiovasculara impinge sangele bine oxigenat in creier. Iar sangele aduce cu sine si nutrienti importanti precum glucoza, un aliment esential pentru celulele creierului. Iar miscarea fizica regulata are si alte beneficii, precum intarirea vaselor de sange si impiedicarea producerii atacurilor cerebrale.

Amintirile fericite sunt excelente cand vorbim despre memorie



Expertii stiu foarte bine ca emotiile pozitive au un efect benefic atat in ceea ce priveste abilitatea creierului de a procesa informatiile, cat si cand este vorba despre sanatatea creierului pe termen lung. Potrivit unui studiu realizat in 2007, oamenii care experimenteaza frecvent emotii pozitive sunt cu 60% mai putin predispusi sa le fie afectate functiile cognitive, pe masura ce imbatranesc. O alta descoperire legata de emotiile pozitive, este ca acesti oameni au un nivel mai scazut de cortizol si au obtinut mai multe puncte la testele de memorie.

Invata sa uiti



Este important sa stii ce si cand sa uiti. O zi obisnuita este plina de informatii, iar daca uitam ceva, avem impresia ca memoria a inceput sa ne lase cand de fapt creierul este intesat cu prea multe date nefolositoare. Cele mai multe dintre informatiile pe care le primim zilnic nu merita inregistrate. Un creier in forma va da deoparte datele nefolositoare si isi va aminti numai ceea ce este important. Spre exemplu, cu cat mai repede iti uiti vechiul PIN cu atat mai rapid iti vei aminti noile numere.

Trage un pui de somn, chiar si unul scurt

Este excelent daca poti sa dormi putin in timpul pauzei de masa: potrivit unor studii realizate in Germania, chiar si numai 6 minute de somn pot imbunatati substantial memoria. Timp de 60 de minute 3 grupe de voluntari au fost supuse urmatorului test: primul grup a stat treaz pe toata durata experimentului, al doilea grup a dormit timp de 6 minute, iar ultimul intre 30 si 45 de minute. Rezultatele au fost urmatoarele: cei care au stat trezi pe toata durata studiului au fost intrecuti la teste de celelalte doua grupuri. Insa, in mod surprinzator, cei care au dormit numai 6 minute au obtinut acelasi punctaj la test cu cei care s-au odihnit mult mai mult.