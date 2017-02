• Femeia a mers la sediul DNA Iasi impreuna cu avocatul sau si a ajuns la concluzia ca in fata probelor puse pe masa de procuror nu are alta varianta decat sa recunoasca • Pentru aceasta recunoastere a primit o pedeapsa de doi ani de inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de abuz in serviciu • Ieri, judecatorii au confirmat ca acordul de recunoastere este legal incheiat



Ieri, judecatorii de la Tribunalul Iasi au parafat acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat intre Georgeta Catarama si procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie Iasi (DNA). Prin acest acord de recunoastere care a fost incheiat la finalul anului trecut, procurorii i-au stabilit o pedeapsa de doi ani de inchisoare cu suspendare pentru comiterea infractiunii de instigare la abuz in serviciu.



In schimbul acestei pedepsei, femeia a recunoscut absolut tot si a sustinut ca este de acord cu probele procurorilor. Aceasta a povestit cu lux de amanunte ca a fost implicata intr-un proiect care privea reabilitarea Liceului Tehnologic Haralamb Vasiliu din Podu Iloaiei si ca banii din acel proiect au fost cheltuiti aiurea.



Este vorba de aproximativ un milion euro, iar procedura de licitatie si de cheltuire a banilor ar fi fost gresita din start de catre Gabriela Dobrea, directoarea liceului. Asta este vioara intai din acest dosar, insa dosarul in care sunt descrise faptele ei este acum in faza de camera preliminara. Procurorii de la DNA Iasi sustin ca printr-o hotarare de Guvern, in anul 2007, a fost aprobata repartizarea sumei de 151.206.000 lei de la bugetul de stat catre bugetele locale.



"Suma fusese prevazuta în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului pe anul 2007, pentru finantarea unor lucrari de edificare si construire de campusuri scolare la unitatile de învatamânt preuniversitar. În acest context, în perioada 2007-2008, Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu” din orasul Podu Iloaiei, judet Iasi, prin mai multe hotarâri de guvern, i-a fost aprobata repartizarea sumei totale de 4.530.000 lei. În acest context, la data de 10 decembrie 2007, prin procedura de atribuire a contractului de achizitie publica prin licitatie deschisa având ca obiect «Reabilitarea si modernizarea campusului scolar de la Grupul scolar Haralamb Vasiliu”, a fost desemnata câstigatoare societatea administrata de inculpata Gabor Maria»", au explicat procurorii de la DNA Iasi.



A semnat acte care nu erau conforme cu realitatea



Anchetatorii sustin ca, incepand cu data de 21 decembrie 2007, adica a doua zi dupa incheierea contractului cu societatea administrata de Maria Gabor, directorul liceului a semnat mai multe documente care nu erau conforme cu realitatea.



De exemplu, a confirmat centralizatoarele valorilor realizate si situatiile de lucrari aferente facturilor emise de societate, în conditiile în care o parte din lucrari nu erau efectuate. De asemenea, in calitate de ordonator principal de credite, a dispus efectuarea platilor catre societatea respectiva, desi lucrarile nu erau gata. Aceasta situatie s-a prelungit pana pe data de 19 decembrie 2008.



"Documentele respective au fost aprobate si semnate în prealabil si de catre inculpatele Botez Melania-Liliana, în calitate de contabil sef al Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu” si Catarama Georgeta, în calitate de diriginte de santier. Prin acest demers, inculpatele au cauzat un prejudiciu bugetului unitatii scolare în cuantum total de 2.025.844.22 lei, din care 1.934.232.6 lei reprezentând contravaloarea lucrarilor receptionate si achitate, dar neexecutate, si de 91.611,62 lei, reprezentând sumele de bani platite în contul societatii administrate de inculpata Gabor Maria drept garantie de buna executie pentru lucrarile efectuate (cont deschis la dispozitia executantului si nu la dispozitia autoritatii contractante). Pe de alta parte, a fost creat si un folos necuvenit, în acelasi cuantum, pentru firma respectiva", au declarat procurorii de la DNA Iasi.