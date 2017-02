A MURIT huseanul care suferea de cancer in faza finala!

Radu Cristi Florian, tanarul de doar 21 ani, din Husi, tatal unui copil de 1 an si 8 luni, s-a stins din viata astazi. Dependent de morfina, in lupta cu boala necrutatoare care i-a rapit tineretea, Radu Cristi Florin nu a mai rezistat. S-a stins prea tanar, lasand in urma un copil si o sotie, singuri in lupta cu viata dura, care de curand le-a luat si locuinta. Dumnezeu sa-l odihneasca!



