ANM: COD GALBEN de precipitatii in mai multe parti ale tarii! Care sunt zonele afectate cel mai mult

Meteorologii au emis un cod galben valabil in intervalul de valabilitate: 3 februarie, ora 3 – 4 februarie, ora 6.

cantitati de apa care vor depasi 30 l/mp si izolat 60 l/mp. La inaltimi de peste 1800 m se va depune strat consistent de zapada, iar temporar vantul va prezenta intensificari cu rafale de peste 70 km/h.



De asemenea, pana sambata, 4 februarie, ora 10, vor fi precipitatii in Maramures, Crisana si nordul Transilvaniei, precum si in zonele montane aferente, unde cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp si izolat 35 l/mp. Vor predomina ploile, favorizand topirea stratului de zapada, iar in zona montana inalta precipitatiile vor fi mixte. In centrul si nord-estul tarii, pe arii restranse se va produce polei.