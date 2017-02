• Zeci de anunturi postate in mediul online ridica semne de intrebare oricui • Mai multi ieseni cauta aventuri din umbra si incearca prin orice mijloace sa atraga atentia doamnelor si domnisoarelor • Unii dintre ei sunt dispusi sa scoata din buzunar sume frumoase pentru o relatie trecatoare



Pe site-urile de matrimoniale din Iasi, mai multi barbati au postat anunturi. Majoritatea cauta relatii pasagere sau mai bine spus amante. Anunturile de acest gen sunt publicate sub protectia anonimatului, de aceea o parte dintre barbatii aflati in cautare de senzatii tari folosesc fel de fel de artificii pentru a nu fi prinsi de neveste. Cei casatoriti mentioneaza asta in anunturi si nu ezita sa apeleze la diferite metode pentru a atrage atentia. Unul dintre anunturi este de-a dreptul neobisnuit. Un barbat din Iasi iese din tipar prin generozitatea sa si ofera o mie de euro pentru o femeie care vrea sa-i devina amanta.



"Tip extrem de placut si generos, open minded si foarte discret doresc sa cunosc o domnisoara-doamna din Iasi strict pentru o prietenie deosebita si benefica reciproc, fara implicatii sentimentele! Generozitatea mea te va atrage asa ca te astept sa discutam deschis . Oferta de 1000 de euro este valabila", se arata in anuntul postat de iesean.



Amantele se cauta online mai ceva ca masinile. Iesenii sunt dispusi sa faca orice pentru femeia perfecta si promit beneficii. Pentru a trage atentia doamnelor, unii barbati sustin ca sunt oameni de afaceri. Iata cum arata un astfel de anunt.



"Buna! Sunt un tanar om de afaceri, casatorit (35 de ani) simpatic, educat si carismatic. As dori compania unei femei frumoase, educate si sarmante din Iasi, in vederea petrecerii unor clipe frumoase cu beneficii de ambele parti. Acest mesaj nu este pentru escorte sau dame de companie!", sustine un alt barbat din Iasi.



Cum se scot in fata sotiilor?



Postand astfel de anunturi in mediul online, barbatii isi asuma unele riscuri. Pentru a nu fi prinsi de neveste unii mentioneaza cum trebuie sa procedeze femeia care il cauta. Astfel, pentru ca sotia ieseanului care a postat acest mesaj sa nu banuiasca nimic, barbatul vine cu o idee mai ciudata.



"Barbat, 30 de ani, ofera servicii de cunnilingus si analingus doamnelor si domnisoarelor. Igiena, discretia si profesionalismul ma caracterizeaza. Mai multe detalii la tel. Daca nu raspund, lasa un sms, si te voi contacta printr-un sms cu caracter publicitar, exemplu: cumpar masina. Va astept!", se arata in anunt.



Unele anunturi sunt de-a dreptul comice. Un iesean se lauda cu dimensiunile sale si spera sa cucereasca multe domnisoare. Iata cum se descrie pe un site de matrimoniale. "Doresti o seara cat mai relaxanta si ai nevoie de cineva care sa-ti stea alaturi cand te simti singura? Iti stau la dispozitie 24 din 24! Calitati: 60 kg, 1,70 inaltime, 18 cm lungime, 4 cm grosime si 12 cm grosimea bicepsului, daca te intereseaza. Ochi caprui, saten, am 30 de ani, deci destula experienta pentru a sti exact ce-ti trebuie!", spune un alt iesean in cautare de aventuri.



Pe astfel de site-uri majoritatea celor care posteaza anunturi pozeaza in afaceristi. Pare reteta ideala pentru a atrage domnisoare si doamne. Chiar daca nu este din Iasi, un barbat vrea o relatie cu o femeie din Iasi, de lunga durata.



"Buna. Sunt un barbat din Iasi, casatorit, 180/75, brunet, caprui, tuns scurt si usor grizonat, 45 de ani. Calatoresc mult in interes de serviciu si avand putin timp liber, imi doresc sa il petrec cat mai intens si placut. Sunt un tip linistit, discret, cu pofta de viata si caut o relatie de lunga durata cu o amanta. Viata este frumoasa dar si cam scurta, asa ca hai sa incercam sa ne cunoastem si poate iese ceva frumos."