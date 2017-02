Artista australiana Kylie Minogue se simte din ce in ce mai rau dupa despartirea de Joshua Sasse

Artista australiana Kylie Minogue a pus capat logodnei cu actorul britanic Joshua Sasse, desi cu doar cateva zile in urma cantareata se declara incantata sa poarte numele iubitului ei dupa nunta, relateaza Daily Mail.

Kylie l-a dat afara pe Joshua (29 de ani) din casa sa din vestul Londrei, dupa ce a aflat ca acesta ar avea o relatie cu actrita spaniola Marta Milans (34 de ani). Cei doi ar fi devenit apropiati anul trecut la Vancouver (Canada) in timpul filmarilor pentru serialul "No Tomorrow".

certuri cu iubitul sau inainte de a calatori in Franta pentru a participa la Saptamana Modei de la Paris luna trecuta.



Potrivit relatarilor, Kylie a avut o serie de certuri cu iubitul sau inainte de a calatori in Franta pentru a participa la Saptamana Modei de la Paris luna trecuta.

La intoarcere, a relatat The Sun, artista (48 de ani) a decis sa puna capat relatiei cu partenerul sau, pe care l-a cunoscut in vara anului 2015, in timp ce filma pentru o reclama la un parfum.

Prietenii lui Kylie sustin ca aceasta este "devastata" si "cu inima franta" dupa despartirea de Joshua.