Beyonce s-a pozat goala pentru a dovedi ca nu foloseste mame-surogat - FOTO

Beyonce si Jay Z

Cantareata americana Beyonce, in varsta de 35 de ani, a anuntat de curand ca va deveni din nou mamica, fiind insarcinata cu gemeni, iar marea veste a fost data pe contul de Instagram al artistei. Beyonce si sotul ei, rapperul Jay-Z, in varsta de 47 de ani, sunt casatoriti din 2008 si mai au o fiica, Blue Ivy, in varsta de cinci ani, care s-a nascut la New York in 2012. Artista a anuntat ca asteapta primul ei copil in timp ce se afla pe scena la editia din 2011 a MTV Video Music Awards. Atunci cand a adus-o pe lume pe micuta Blue, foarte multe voci critice au sustinut ca vedeta ar fi folosit de fapt o mama-surogat. Pentru a demonstra ca nu este adevarat, de aceasta data Beyonce s-a dezbracat de inhibitii si a postat pe contul ei de Instagram o serie de fotografii in care apare complet goala, pentru a le da peste nas haterilor.

