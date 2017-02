Bilant de activitate al Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi. Vezi detalii - VIDEO

Parchetul de pe langa Judecatoria (PJ) Iasi face parte din raza teritorial–jurisdictionala a Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, respectiv a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, fiind cea mai mare unitate locala de parchet.

Competenta teritoriala a Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi se intinde asupra a 44 unitati teritorial administrative, reprezentand 46,76% din suprafata judetului Iasi si 24,23% din raza totala de competenta teritoriala a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi.

Din punct de vedere a populatiei, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi instrumenteaza cauzele penale provenind de la populatie de 558.582 locuitori (municipiul Iasi si unitatile aferente), ceea ce reprezinta 67,96% din populatia judetului Iasi si 46,66% din populatia aflata in raza totala de competenta teritoriala a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi.

Volumul de activitate la nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi

Activitatea de urmarirea penala si supravegherea cercetarilor



In anul 2016, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a avut spre solutionare 56.897 de cauze, din care 628 cauze la urmarirea penala proprie si 56.269 cauze pe sectorul de supraveghere a cercetarilor.

In urmarire penala proprie au fost inregistrate 628 de cauze, din care au fost solutionate 354 de cauze (fata de 232 de cauze solutionate in 2015), respectiv 101 fiind solutionate pe fond, iar altele 253 fiind reunite, declinate sau inaintate spre preluare la unitatile superioare de parchet.

In activitatea de supraveghere au fost inregistrate 56.269 de cauze, din care procurorii au solutionat 17.406 de dosare (fata de 15.477 de cauze solutionate in 2015), dintre acestea 15.828 fiind solutionate pe fond, iar altele 1.578 fiind reunite, declinate sau preluate).

In ceea ce priveste solutiile de trimitere in judecata:

Au fost emise in activitatea de urmarire penala proprie 12 rechizitorii prin care au fost trimisi in judecata 42 inculpati, dintre care 16 arestati preventiv iar in activitatea de supraveghere au fost intocmite 646 rechizitorii, prin care au fost trimise in judecata 821 persoane, dintre care 109 arestate preventiv.

In activitatea de urmarire penala proprie nu au fost incheiate acorduri de recunoastere a vinovatiei, iar in activitatea de supraveghere au fost incheiate 6 acorduri de recunoastere a vinovatiei.

Avand in vedere si cauzele din urmarire penala proprie, rezulta ca, in total, au fost trimisi in judecata 863 de inculpati prin rechizitoriu si 6 inculpati prin acord de recunoastere a vinovatiei.





In ceea ce priveste solutiile de netrimitere in judecata:

Din totalul cauzelor in care s-a dispus netrimiterea in judecata:

- solutii de renuntare la urmarire penala: 3.770, totalizand cauzele cu autori cunoscuti si cauze cu autori necunoscuti, din care 596 cauze au fost inaintate la instanta pentru confirmarea renuntarii la urmarire penala.



- solutii de clasarea urmaririi penale: 11.495.

La finalul anului 2016, la nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi se aflau in lucru – 39.137 cauze, din care 25.307 cauze cu autori necunoscuti si 13.830 cauze cu autori cunoscuti.

In activitatea de supraveghere au ramas de solutionat 25.292 cauze penale cu autori necunoscuti si 13.571 cauze penale cu autori cunoscuti si in activitatea de urmarire penala proprie – 15 cauze cu autori necunoscuti si 259 cauze cu autori cunoscuti.

In ceea ce priveste masurile preventive, in cursul anului 2016: un total de 262 masuri de retinere preventiva dispuse in cauzele aflate in supravegherea/urmarirea proprie a Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, din care, procurorii care efectueaza urmarirea penala proprie in cadrul PJ Iasi au dispus in total 21 de retineri, celelalte masuri fiind dispuse de catre organele de cercetare penala.

Au fost inaintate la instanta de judecata propuneri de arestare preventiva pentru 146 persoane, instanta admitand propunerile fata de 125 persoane – dintre care 8 minori. Au fost dispuse de catre instanta de judecata 9 masuri preventive de arest la domiciliu.

Procurorii au dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar – conform Codului Penal in vigoare - fata de 77 persoane.

Activitatea judiciara

Pentru anul 2016, situatia statistica referitoare la activitatea judiciara a Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, in cauzele penale se prezinta astfel:



In materie penala



Procurorii au participat intr-un numar de 12.238 de sedinte penale, punand concluzii intr-un total de 6.393 de cauze aflate pe rolul Judecatoriei Iasi si au verificat 6.647 de hotarari in vederea declararii cailor de atac.

In cursul anului 2015, in materie penala au fost declarate 122 apeluri, 0 recursuri si 96 contestatii, insumand un total de 218 cai de atac (in crestere cu 38.85% fata de anul anterior cand au fost declarate 157 cai de atac).

In aceeasi perioada de referinta, au fost solutionate de instantele de judecata un numar de 106 apeluri (cu 141 de inculpati), 0 recursuri si 83 de contestatii (cu 121 de inculpati), respectiv un total de 189 cai de atac.





Au fost admise 96 apeluri (cu 128 inculpati), iar 10 au fost respinse (cu 13 inculpati). Procentul de admisibilitate a apelurilor este de 90.60%.



Referitor la contestatii, dintr-un total de 83 de cai de atac solutionate, au fost admise 57 (cu 70 de inculpati), iar 26 au fost respinse (cu 51 de inculpati). Procentul de admisibilitate a contestatiilor este de 68.70 %.





In materie civila

Procurorii au participat intr-un numar de 946 de cauze civile, participand si punand concluzii intr-un numar de 547 de cauze civile judecate pe rolul Judecatoriei Iasi si au verificat 930 de hotarari in vederea declararii cailor de atac.

In cursul anului 2016 la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi nu au fost declarate contestatii in materie civila, insa au fost declarate 16 apeluri civile.



In aceeasi perioada, 10 apeluri civile au fost solutionate de instantele de judecata, din care 8 apeluri au fost admise. Procentul de admisibilitate al apelurilor este de 80 %.

a) Activitatea de rezolvare a sesizarilor, reclamatiilor, cererilor si memoriilor cetatenilor

In anul 2016 au fost solutionate 6.229 de plangeri, plangeri contra solutiei etc. si au fost primite 2.545 de persoane in audienta.

Incarcatura pe procuror

Fiecare procuror din cei 16 care au efectuat activitatea de urmarire penala a avut de solutionat in medie 795 dosare penale si a solutionat in medie 697 dosare penale.

In ceea ce priveste activitatea judiciara, ca fiecare procuror a participat in medie la 2.637 cauze, a pus concluzii in 1.388 cauze, a verificat 1.515 hotarari emise de Judecatoria Iasi si a motivat 44 cai de atac.

Calitatea actului de justitie

Accesul la justitie

Asigurarea liberului acces la justitie, in anul 2016 s-a realizat prin activitatea de primire a plangerilor si petitiilor, prin toate mijloacele scrise de comunicare, respectiv posta, fax, precum si posta electronica.

Petentii au la dispozitie formulare de cereri, pentru diferitele tipuri de solicitari. Activitatea de relatii cu publicul este ingreunata de lipsa spatiului adecvat de asigurarea a studiului dosarelor si documentelor.

Activitatea de prelungire a dovezilor de circulatie – eliberate conform art. art. 111 al. 6 din OUG 195/2002, efectuata saptamanal de catre procurorii care supravegheaza activitatea Biroului Rutier si Serviciului Rutier din cadrul Politiei Iasi este o componenta importanta a activitatii de relatii publice. Aceste cereri sunt intre 50 – 70 saptamanal, totalizand astfel peste 3400 anual.

PJ Iasi elibereaza autorizatii de deces si dovezi de inhumare – aproximativ 1700 anual.

Sesizarile inaintate de Penitenciarul de Maxima Siguranta si Centrul de Retinere i Arestare Preventiva Iasi in cf cu art. 72 alin. 3 Legea 254/2013 privind executarea pedepselor – 496 total 2016, solutionate 409, fiind inregistrate 87 cauze penale.

De asemenea, in cursul anului 2016 au fost inaintate 169 sesizari de catre Directia pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi cu privire la minorele care au nascut in unitatile medicale din raza de competenta a PJ Iasi. Au fost solutionate 139 sesizari, fiind inregistrate 30 cauze penale.

Modificarile legislative din 2016 au determinat in continuare cresterea numarului cererilor formulate in dosare si, mai ales, la cresterea numarului de cauze inaintate instantei de judecata, fiind inaintate, in total, la Judecatoria Iasi peste 2500 dosare.



Ponderea achitarilor, restituirilor si a hotararilor pronuntate conf. art. 341 din NCPP, 485 NCPP

In anul 2016 au fost achitati definitiv, indiferent de perioada trimiterii in judecata, 5 inculpati in 5 cauze penale, fata de anul anterior cand s-a inregistrat un numar de 5 inculpati achitati in 3 cauze penale.

Nu au fost inregistrate cazuri de inculpati arestati achitati definitiv.

Un numar de 42 inculpati au fost achitati in temeiul disp. art. 16 lit. b din NCPP, ca urmare a dezincriminarii faptelor pentru care s-a realizat trimiterea in judecata, un inculpat a fost achitat in considerarea disp. art. 16 lit. c din Cod procedura penala, solutia de achitare fiind dispusa in calea de atac si 2 inculpati au fost achitati in temeiul art. 16 lit. d Cod procedura penala.

Ponderea inculpatilor achitati din totalul inculpatilor trimisi in judecata prin rechizitoriu a fost de 0,57%. Ponderea solutiilor de achitare, din totalul solutiilor de trimitere in judecata a fost de 0,75 %.

In anul 2016 au fost inregistrate 4 cauze cu hotarare definitiva de restituire a cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale sau pentru refacerea actului de sesizare, in anul anterior neinregistrandu-se astfel de situatii.

Infirmari si redeschideri

In anul 2016, s-au inregistrat, in total, 75 de solutii de infirmari si redeschideri, dispuse atat de instanta, cat si de prim procuror, in crestere fata de anul anterior cu 25,53%.

In procedura prevazuta art. 340 - 341 Cod procedura penala, instantele au solutionat prin hotarari definitive 195 de plangeri, fiind admise un numar de 43 de plangeri.

CONCLUZII

Analizand in ansamblu, din punct de vedere cantitativ si calitativ, activitatea Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi pentru anul 2016, se poate aprecia ca prioritatile urmarite au fost reducerea stocului de dosare, solutionarea cauzelor vechi, cresterea calitatii actelor de urmarire penala, astfel incat activitatea parchetului sa raspunda in mod real si eficient nevoilor societatii.

Procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi a respectat obiectivele si prioritatile stabilite la nivel national, exemplificand in acest sens, modul de supraveghere si solutionare a cauzelor avand ca obiect infractiunile la viata sexuala, infractiunile de contrabanda, la regimul rutier, infractiunile de ultraj si purtare abuziva, comise de sau impotriva lucratorilor de politie, infractiunile de violenta domestica si cele comise in mediu institutionalizat sau impotriva unor categorii vulnerabile.

Conform Statisticii PICCJ pentru anul 2016, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi figureaza cu un total de 25.307 cauze cu autor necunoscut, pe locul VIII pe tara, primul loc fiind ocupat de PJ Sector 6 Bucuresti, cu 40.425 cauze si locul VII de PJ Cluj cu 27.007 cauze.

Totalul lucrarilor de solutionat este de 84.576 de lucrari (locul II in tara, dupa PJ Constanta, care figureaza cu un total de 98.084 lucrari), din care 42.659 lucrari solutionate, ocupand locul II pe tara, dupa PJ Craiova, care figureaza cu un total lucrari solutionate de 44.418.

Cu un total de 56.897 dosare inregistrate, PJ Iasi ocupa locul VI la nivel national – la fel ca in anul 2015 – locul I fiind ocupat de PJ Sector 2 Bucuresti, cu 68.744 total dosare de solutionat.

PJ Iasi ocupa, la fel ca in anul 2015, locul VII la nivel national cu 664 trimiteri in judecata, locul I fiind ocupat de PJ Constanta, cu 1064 trimiteri, urmat de PJ Timisoara cu 976 trimiteri in judecata, PJ Ploiesti cu 904 trimiteri.

Media de dosare solutionate pe procuror, calculata la nivel national este de 463,20 dosare, PJ Iasi ocupand locul 42 pe tara din totalul de 176 de unitati locale de parchet, cu 549,28 dosare.

PJ Iasi ocupa locul I la nivel national, cu 15.929 dosare solutionate (sase dintre procurorii care au efectuat activitatea de supraveghere solutionand peste 1000 dosare), locul II fiind ocupat de PJ Sector II Bucuresti, cu 15.288 dosare solutionate, urmat de PJ Timisoara cu 14.274 dosare solutionate.

Anul 2016 este primul an dupa o lunga perioada – precedentul nefiind identificat in statisticile de dupa 2007 – cand dosarele solutionate le-au depasit numeric pe cele inregistrate, fiind un pas concret in reducerea stocului de dosare.

Aceste rezultate deosebite au fost atinse in conditiile exercitarii atributiilor legale nu numai cu un inalt nivel de competenta si profesionalism, dar si cu o reala implicare si daruire, care denota asumarea integrala a valorilor si standardelor carierei de magistrat.