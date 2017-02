Campanie de AMENDARE a Legii Educatiei Nationale, demarata de cel mai mare sindicat iesean

Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (demareaza ode strângere dein randul colegilor care vizeazaactivitatii cadrelor didactice, îmbunatatirea conditiilor de munca si cresterea calitatii educatiei. Astfel, in chestionarul pe care-l pot semna cadrele didactice sunt: Propunerea 1 - Debirocratizarea activitatii cadrelor didactice, initierea unuide amendare a Legii Educatiei Nationale (LEN) care sa vizeze interzicerea prezentei cadrelor didactice în orice comisie care nu are legatura cu activitatea directa la clasa în calitate dePropunerea 2 - Îmbunatatirea conditiilor de munca si alinierea la standardele europene si. Amendarea Legii Educatiei Nationale astfel: (A) - Diminuarea normei de predare de la 18 la 16 ore pentru toate cadrele didactice si de la 16 la 14 pentru cei cu gradul didactic I si 25 de ani vechime. (B) - Scaderea numarului de elevi la clase astfel, în învatamântul primar si preprimar în medie 15, dar nu mai mult de 20; - în învatamântul gimnazial si liceal în medie 20, dar nu mai mult de 25."Ne dorim forte mult sa cunoastem opinia colegilor nostri in ceea ce priveste cele doua propuneri. Prima propunere vizeaza decongestionarea muncii cadrelor didactice care a ajus sa aiba ca dominanta zona birocratica. Ne dorim sa fie reduse numarul de comisii, in care cadrele didactice sa participe deoarece foarte multe dintre ele nu sunt legate de munca la clasa. Este vorba de cele precum: PSI, SSM sau inventariere. In ceea ce priveste a doua propunere, vizam scaderea normelor de predare de la 18 la 16 ore si scaderea numarului de elevi la clasa. Prima masura ar putea fi corelata si cu o scadere a numarului de ore din Planul Cadru. In acest mod am rezolva si problema de care se plang foarte multi parinti si elevi si a supraincarcarii programului scolar. Pe de alta parte, suntem convinsi ca printr-un numar mai mic de elevi la clasa am creste si calitatea invatarii. Mai vreau sa scot in prim-plan si faptul ca, Romania, ca stat membru al Uniunii Europene, are una dintre cele mai mari norme de predare la cel mai mic salariu si cele mai proaste conditii de infrastructura educationala", a sintetizat, presedinte USLIP.