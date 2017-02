Ce va face Liviu Dragnea in privinta protestelor! Anuntul facut in aceasta dimineata

Liviu Dragnea, a anuntat ca PSD nu va face o contra-manifestatie la protestele din Piata Victoriei, dar in schimb social-democratii vor aduna semnaturi pentru a arata ca au sprijin popular.



Dupa anuntul lui Liviu Dragnea a inceput sa circule o petitie online "Sustinem Guvernul Grindeanu", care este distribuita masiv de liderii PSD. Pana la ora transmiterii acestei stiri, petitia avea 1071 de semnatari.

"PSD a castigat alegerile intr-un mod corect, cu un vot masiv. In aceasta luna de guvernare, Executivul a exercitat puterea in mod legitim, in spiritul si litera Constitutiei.





Noi spunem fiecarui roman: indrazneste sa crezi ca viitorul tau este aici, acasa. Obiectivul PSD este sa avem mai multi romani in clasa de mijloc. Fiecare cetatean si fiecare familie care munceste din greu trebuie sa aiba sansa de a face parte din clasa de mijloc, adica sa aiba o slujba bine platita, acces la o educatie de top, servicii medicale de calitate si bani pentru a-si permite o vacanta pe an, in familie.





PSD vrea sa readuca Romania pe crestere si sa ridice nivelul de trai al romanilor pentru a face parte din clasa de mijloc.





Impreuna indraznim sa credem in Romania!", se arata in textul petitiei online.