Confesiunile unei stewardese satule de jobul ei

“Confesiunile unei stweardese satule de jobul ei” reprezinta o serie de articole publicate de Yahoo Travel care incearca sa descrie situatii mai putin placute, inspirate din viata reala a insotitoarelor de bord, intruchipate de personajul principal Betty.

Cele mai mari probleme cu care insotitoarele de bord din zilele noastre se confrunta sunt legate de persoanele dependente de pastilele Ambien, recomandate pentru tratarea insomniilor. La peste 11.000 de metri altitudine, pasagerii care folosesc astfel de pastile sunt cunoscuti sub numele de “zombii Ambien”

In vietile reale, “zombii Ambien” sunt probabil oameni draguti si perfect normali, care isi doresc doar cateva ore de odihna pe durata zborului. Astfel, aleg medicamentele Ambien, recunoscute pentru starea de somnolenta pe care o induc, dar si pentru efectele adverse care transforma consumatorii in persoane de nerecunoscut, capabile de pagube serioase.



Pe durata unei curse nocturne la mare distanta, una dintre insotitoarele de bord a observat ceva neobisnuit de pal, pe culoar – era un barbat complet dezbracat care se indrepta cu pasi repezi catre clasa intai. A inceput sa alerge dupa el, insa dupa un moment a ezitat, in incercarea de a se gandi cum sa il abordeze.

Dupa o inspectie mai detaliata, colega lui Betty a realizat ca pasagerul era sub influenta pastilelor Ambien, ceea ce uneori determina somnabulism. Consumatorii au impresia ca se afla in siguranta in intimitatea caminului, iar pentru unele persoane este perfect normal sa doarma fara haine acasa.

In cele din urma, insotitoarea de bord l-a atins cu varful degetului pentru a-i atrage atentia si l-a condus la locul sau, ordonandu-i sa se imbrace. Cateva ore mai tarziu, cand luminile au fost aprinse, pasagerul somnoros a fost curios sa stie daca a facut ceva nepotrivit pe parcursul noptii. “Mi-am dat seama ca am facut ceva gresit in momentul cand m-am trezit cu lenjeria intima in mana”.

Cand o insotitoare de bord a adunat un numar mare de ore de zbor, aceasta ajunge sa cunoasca un pasager pe cale sa lesine. Prima reactie este de a incerca sa ii prinda, pentru ca se pot lovi grav de pe urma unei cazaturi.

Pe durata unui zbor cu destinatia Londra, Bety se indrepta catre clasa intai, cand usa de la toaleta s-a deschis si un barbat a cazut inconstient in bratele ei. Exista o regula la bordul avionului, care spune “Daca il gasesti .. este al tau”. Cu alte cuvinte, stewardesa care este pusa in fata unei situatii de urgenta trebuie sa se descurce singura.



Gandindu-se ca ar putea fi vorba de un atac de cord sau un infarct, Bety s-a linistit cand a aflat ca are de-a face cu un pasager aflat in stare de ebrietate, care a consumat Ambien.

A reusit sa il ridice si sa il conduca la locul sau, unde acesta a rugat-o sa ii aduca un pahar cu vin. “Nu puteti sa consumati alcool, in conditiile in care nu va puteti tine echilibrul”, a raspuns Bety. In incercarea de a o convinge ca nu este beat si ca poate sta in doua picioare, pasagerul a cazut, izbindu-se cu capul de podea.

Cea mai importanta lectie primita de Bety si colegele sale este ca “zombii Ambien” nu isi amintesc niciodata ce au facut in timpul somnului, insa sunt mereu curiosi sa afle de unde au aparut cucuiele din frunte.