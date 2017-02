• Scandal imens intr-o localitate de langa Iasi • Scenele par a fi desprinse dintr-un film de comedie • Partile implicate au fost un politist, un tigan si un boxer



Scandal tragic-comic la Iasi. Actorii sunt un tigan, un politist si un boxer. Actiunea s-a petrecut timp de aproximativ doua zile intr-o localitate de langa Iasi. Este vorba de comuna Grajduri. Totul a inceput in dupa-amiaza zilei de miercuri, 1.02.2017. In jurul orei 17:00 boxerul Natan Bucataru l-a contactat telefonic pe Marcel Stanescu pentru a-l ajuta sa porneasca masina.



Cei doi se cunosteau si obisnuiau sa serveasca aproximativ zilnic cafeluta. La insistentele lui Bucataru, Stanescu a decis in cele din urma sa mearga si sa-i dea o mana de ajutor luand masina fratelui, un autoturism marca Renault. Odata intrat in curtea lui Bucataru, Stanescu a trait spaima vietii lui.



"M-a dirijat cum sa parchez masina, iar cand am coborat cu bornele pentru a-i da curent mi-a pus cutitul la gat si mi-a spus ca de fapt nu a avut nevoie de ajutor ci a vrut doar sa-mi ia masina. Tot sub amenintare m-a talharit. M-a pus sa-i dau actele masinii si tot ce am in buzunar. Dupa ce i-am dat tot ce aveam la mine mi-a spus sa nu tip sau sa plang la el in curte si m-a trimis pe jos acasa, tocmai din localitatea Valea Satului. Am ajuns in fata primariei din Grajduri si am sunat la Politie si a venit un echipaj care mi-a luat declaratie. Pe la ora 22:00 m-a sunat politistul sa-mi zica sa merg sa-mi iau masina. De frica nu m-am dus", a sustinut Marcel Stanescu, victima boxerului Bucataru.



Fuga, cea mai sanatoasa



A doua zi, omul a incercat din nou sa-si recupereze masina, dar tot fara succes. A mers si cu politia si... au plecat in fuga. "Am cerut sa merg cu politia pentru a-mi recupera masina. Cand am ajuns acolo si am dat sa plec, am constat ca autoturismul nu porneste. Avea contactul stricat. Probabil ca au incercat sa o porneasca cu surubelnita. In seara precedenta mi-a spus ca o va da la dezmembrari. Politistul cu care am mers a facut un proces-verbal de predare primire, dar eu nu mi-am putut lua masina. La un moment dat a venit fratele lui Natan si a sarit la bataie. M-a agresat de fata cu politia", a adaugat Stanescu.



Potrivit acestuia, a fost lovit cu pumnii in zona pieptului si a fost strans puternic de fata. In urma agresiunii, barbatul, tata a unui copilas de 9 luni ar fi pierdut un dinte. Politistul a fost prezent la toate scenele, dar in ciuda interventiei sale de a-i potoli, acest lucru nu s-a intamplat.



Operatiunea "toporul"



Potrivit lui Stanescu, vazand ca lucrurile iau amploare, Natan Bucataru a mers in curte, a luat toporul si a venit spre ei. "A sarit atat la mine cat si la politist cu toporul. Am fost nevoiti sa fugim. Il am ca martor pe politist. Cum este posibil asa ceva? Bucataru se tot lauda ca are pile in politie, ca le-a facut apartamentele sau casele. La fel si in primarie. De ce politia nu face nimic? Ne-au plimbat de la Grajduri la Ciurea si invers. Am fost talharit, lovit si sechestrat. Mi s-a luat si masina. Tind sa cred ca ceea ce a spus Natan Bucataru ca are pile este adevarat. Vreau sa ma ajute cineva!", a mai afirmat Marcel Stanescu.



Contactat telefonic de reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI, Natan Bucataru a refuzat sa faca vreun comentariu cu privire la incidentul ce a avut loc in curtea si in fata curtii acestuia, preferand sa dea un raspuns ironic: "Da! I-am fugarit cu toporul, i-am batut. Hai, fiti seriosi! Nu am ce sa comentez", a spus Bucataru.



Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie neaga faptul ca Stanescu si omul legii ar fi fost fugariti cu toporul de Bucataru. "A fost intr-adevar un conflict verbal intre cele doua parti. Nu am informatii ca ar fi fost fugariti cu un topor. Ma indoiesc ca s-a intamplat asa ceva. Toti au fost invitati la postul de politie pentru audieri", a declarat subinspectorul Anca Vijiac, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean. Din cate se pare, momentan, fratii Bucataru ar fi primit amenzi a cate o mie de lei fiecare.