Decizie radicala luata de Andreea Balan! Nu vrea sa isi vada tatal la nunta! Ce a suparat-o atat de tare

Fiecare mireasa isi doreste sa paseasca spre altar la bratul tatalui ei. Numai ca Andreea Balan a decis sa nu respecte vechea traditie, avand in vedere ca ea si Sandel se afla, potrivit spuselor vedetei in relatii distante. Relatia dintre ei s-a degradat iremediabil in perioada 1999-2001, pe cand el era impresarul trupei Andre.





Andreea Balan a hotarat sa faca pasul cel mare si sa se casatoareasca cu actorul George Burcea cu care de altfel are si o fetita, Ella Maya, in varsta de patru luni.

Marele eveniment nu va avea loc in Romania, ci peste Ocean, tocmai pe o plaja californiana, la o distanta de peste 10.000 de kilometri de Bucurest.

„Andreea si George vor sa se casatoreasca la inceputul lunii martie la apus de soare, intr-un decor de poveste, ca in serialul tv „Sunset Beach”, al caror fan erau amandoi. Tot acolo s-ar parea ca vor petrece si luna de miere, care va dura cam doua saptamani. Nu o vor lua pe micuta Ella, cum nu isi vor lua nici parintii sau prietenii apropiati. Biletele de avion costa peste 1.500 de euro, iar cei care vor merge vor avea nevoie de viza pentru America” a declarat un apropiat al grupului.