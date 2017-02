Deputatul Petru Movila a luat masuri in vederea atragerii de fonduri suplimentare pentru judetul Iasi

Deputatul Petru Movila a depus la Legea bugetului de stat pentru anul 2017 o serie de amendamente care vizeaza atragerea de fonduri suplimentare pentru judetul Iasi in conditiile in care actualul buget are alocari infime comparative cu necesitatile din teren.

Studiile de fezabilitate pentru Spitalul Regional de Urgenta si Autostrada Iasi – Tg. Mures au fost principalele obiective pentru care s-au solicitat fonduri, precum si soseaua de centura si unitatile spitalicesti din judet.

De asemenea, deputatul a depus amendamente si pentru dublarea fondurilor alocate de Guvern din cotele defalcate de TVA pentru modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene si comunale dar si pentru invatamantul special.

„Chiar daca de multe ori demersurile deputatilor in ceea ce priveste depunerea de amendamente nu au sorti de izbanda, trebuie sa profitam de orice oportunitate pentru a putea gasi finantare suplimentara pentru proiectele Iasului. Dupa cum s-a vazut in acest buget, Teleormanul este cu mult mai important decat un judet precum Iasul. Bugetul pentru anul 2017 este unul de avarie pentru noi desi, culmea, fix acum erau cele mai mari sanse sa beneficiem de cei mai multi bani de la buget in conditiile in care PSD conduce cu majoritate lejera atat in primarie cat si in Consiliul Judetean. Reprezentantii PSD trebuiau sa fie in aceste zile, toti, fara nicio exceptie, la Bucuresti, sa ceara fonduri pentru ieseni. Din pacate, se pare ca pentru PSD Iasi nu conteaza daca au opozitie sau nu, pentru ca oricum isi dau singuri cu stangul in dreptul. Fondurile alocate Iasului arata foarte clar puterea celor din filiala ieseana dar si dorinta lor de a se bate la Bucuresti pentru banii necesari proiectelor noastre. Fie ca suntem sau nu in opozitie fata de cei din Guvern, la noi ajung aceleasi sume de bani. Anul acesta mai importante au fost luptele politice in interiorul PSD decat beneficiile aduse iesenilor”, a explicat deputatul Petru Movila.