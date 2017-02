Detalii nestiute despre starea de sanatate a lui Leo Iorga dupa vaccinul anti-cancer - FOTO

Leo Iorga

a mers in Cuba, unde si-a facut uniar rezultatele sunt optimiste! Sotia si fiul artistului au dezvaluit detalii nestiute despre chinurile prin care trece artistul. Leo Iorga lupta cu stoicism cu cancerul! Artistul nu se da batut si a mers pana in Cuba pentru a apela la unminune. Membrul trupei Compact si-a facut un vaccin anti-cancer, care se pare ca l-a ajutat sa-si revina intr-un mod spectaculos. «Medicii i-au facut lui Leo toate investigatiile, ca sa vada daca organismul este compatibil cu acest vaccin. I-au facut analize de sange si radiografii. Totul a decurs foarte bine. L-am ingrijit pe sotul meu in acele clipe grele, cu multa iubire. Sunt linistita doar atunci cand este si el. Imi doresc sa ii ofer pace in suflet, pentru ca stiu ca ii face bine. Sunt o sotie devotata sotului meu si familiei. Noi mergem inainte, indiferent de problemele pe care le intampinam», a declarat sotia artistului, Paula. Fiul artistului a marturisit ca acesta se resimte in urma tratamentului, insa sustine ca starea lui se va imbunatati: «Tata este bine acum, are nisteciudate de la vaccin, inclusiv ameteli, dar nu vor dura mult. Se va odihni o vreme si la inceputul lunii februarie revine pe scena, unde il asteapta fanii. Noroc ca va sari peste repetitiile cu trupa, caci deja sunt o echipa bine inchegata».