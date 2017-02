DIICOT: Cinci membri ai unei grupari din Bacau specializata in trafic de persoane, retinuti

perchezitii diicot

Cinci membri ai unei grupari infractionale din Bacau, specializata in rafic de persoane, au fost retinuti pentru 24 de ore si au fost prezentati vineri in fata instantei cu propunere de arestare preventiva. Cei cinci inculpati, printre care si o femeie, au fost retinuti de procurorii Serviciului Teritorial Bacau al DIICOT pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, trafic de minori si proxenetism.

"In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2014 - 2017, inculpatii Cocias Viorel-Marian, Panaite Cristian Constantin, Cocias Viorel Marian, Pamfil Gabriel Alexandru si suspectii A. C. si M. A au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii intr-un mod coordonat si eficient a unor infractiuni de trafic de persoane, trafic de minori si proxenetism, constand in racolarea de pe teritoriul Romaniei a unor persoane de sex feminin, urmata de determinarea acestora la practicarea prostitutiei in Austria, Germania si Italia", se precizeaza intr-un comunicat al DIICOT transmis Agerpres.

Conform aceleiasi surse, o ramura a grupului infractional a realizat recrutarea victimelor prin inducere in eroare, oferindu-le intr-o prima faza posibilitatea de a activa ca agenti de vanzare a solutiilor pentru ochelari, in cadrul unor campanii ce se desfasoara itinerant in mai multe centre comerciale din Romania, ulterior fiindu-le prezentata oportunitatea unor locuri de munca mai bine platite in Austria. Cealalta ramura a actionat pe teritoriul judetului Vrancea, de unde a recrutat femei din mediul rural, cu o slaba instruire si aflate intr-o stare de adanca vulnerabilitate economica. Membrii acestei ramuri si-au recrutat victimele prin metoda "Loverboy", care consta in crearea si consolidarea unui puternic atasament afectiv si generarea unor mecanisme de conditionare emotionala ce aduc victima intr-o stare de subordonare totala fata de traficant.

"Victimele recrutate de catre membrii grupati in cadrul celor doua ramuri, erau transportate pe teritoriul Austriei si exploatate prin intermediul unei filiere unice. Inculpatul M. A a ocupat un loc cardinal in angrenajul infractional acesta asigurand practic operationalizarea obiectivelor grupului prin contactele stabilite in cadrul mai multor stabilimente de pe teritoriul Austriei, in care se practica legal prostitutia. Astfel, suspectul M. A a primit pe teritoriul Austriei victimele recrutate de catre ceilalti membri ai gruparii, dupa care le-a plasat in diverse cluburi de tip 'sauna'. Cu ajutorul fratelui sau, inculpatul Cocias Petre Ioan, a asigurat supravegherea activitatilor de prostitutie si colectarea sumelor de bani, care mai apoi erau fie transferate prin intermediul serviciilor financiare specializate, fie erau transportate in numerar in Romania, de catre membrii grupului", se mai mentioneaza in comunicatul DIICOT.

Procurorii mai anunta ca pana in acest moment al urmaririi penale au fost identificate 13 femei care au fost fie obligate sa practice prostitutia pe teritoriul Austriei, fie determinate si mai apoi ajutate de catre membrii gruparii sa desfasoare aceasta indeletnicire. Inculpatii au fost prezentati Tribunalului Bacau cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile. DIICOT precizeaza ca actiunea a fost efectuata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau. Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale, la activitati participand si jandarmi.