Dinamovistii, pusi la zid: "Cum sa te lupti la titlu, cand au plecat cei mai buni jucatori?"

Dorin Rotariu

Dinamo l-a vândut pe Dorin Rotariu la Club Brugges, în chiar ultima ora a perioadei de mercato, iar acum apar si reactiile. Mihai Stoichita, fost antrenor secund al ros-albilor în anii ’90, a spus raspicat ca Dinamo nu mai poate emite pretentii la primele locuri în astfel de conditii.



"Dinamo îsi vinde cei mai buni jucatori, dar tu spui ca vrei în continuare campionatul sau locul al doilea. Pai, cum vezi tu treaba aceasta, când dai cei mai buni jucatori? Bawab, da, într-adevar, un jucator talentat, îl stiu foarte bine. Obinna, nu-l stiu foarte bine, are o carte de vizita impresionanta. Dar nu joaca CV-ul. Conteaza cum vin acesti jucatori. Daca ei vin zero din punct de vedere aerob, pai, ce faci tu? Te întorci în timp. Acum planifici pregatire separata cu ei, când o sa-l aduci la forma maxima? În doua saptamâni nu poti, ca asta e Haryy Potter, daca nu e pregatit. Plus ca, în tot acest timp, îi si fortezi câte 30, 40 de minute", a spus Stoichita.



Directorul tehnic al FRF crede ca Dinamo a riscat foarte mult din punct de vedere sportiv, chiar daca financiar si-a mai acoperit din datorii. "Dinamo a riscat foarte mult din punct de vedere al obiectivului. Bine, nici cu cei plecati nu era sigura ca poate ajunge acolo, dar macar îti dadeau speranta ca ai valori care în meciurile importante, cu Steaua, si-au aratat valoalrea de joc. Deci, de aici porneste evaluarea. Acum ce sa evaluam? Acum, cand ti-au plecat cei mai buni jucatori, ce sa mai evoluezi? Gnohere nu intra în calcul, este o poveste separata. Gnohere era disparut din peisaj din toamna", a mai spus Stoichita la Digi Sport.