Doi politisti aflati in timpul liber au prins o infractoare recidivista in timp ce fura

Un politist din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi impreuna cu un politist criminalist, ambii aflati in timpul liber au depistat in flagrant o femeie de 36 de ani, din municipiul Iasi, imediat dupa ce ar fi sustras, din poseta unei femei un telefon mobil. Aceasta a fost arestata preventiv.

Astfel, la data de 1 februarie, aflandu-se intr-un mijloc de transport in comun, pe raza municipiului Iasi, aceasta ar fi sustras din geanta unei femei, de 43 ani, un telefon mobil, cauzandu-i un prejudiciu de aproximativ de 300 lei.

Cei doi politisti au recuperat prejudiciul si l-au predat persoanei vatatmate, femeia banuita de comiterea faptei, fiind condusa la sediul Biroului de Investigatii Criminale Iasi pentru audieri.

De asemenea, din cercetari a rezultat ca, in perioada noiembrie 2016 - ianuarie 2017, in timp ce calatorea cu mijloace de transport in comun, pe raza municipiului Iasi, aceasta ar fi sustras 3 portofele cu bani si acte din gentile a 3 persoane vatamate, cauzand un prejudiciu total de aproximativ 1.200 de lei.

"In baza probatoriului administrat in cauze, femeia a fost retinuta, pe baza de ordonanta, pentru 24 ore. La data de 2 februarie, acesata a fost prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi si Judecatoriei Iasi, instanta care a decis arestarea preventiva a sa pentru 30 zile. Aceasta a fost introdusa in Arestul IPJ Iasi. Cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Anca Vijiac.