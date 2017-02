Embrion a fost condamnat definitiv pentru ca a batut un politist care i-a cerut actele

Ieri, judecatorii de la Curtea de Apel au batut in cuie pedeapsa pentru un individ care a lovit un politist in plina strada, in fata altor agenti. Mihai Margarint, poreclit Embrion, a fost condamnat la executarea unei pedepse de trei ani si 689 zile de inchisoare, cu executare in regim de detentie. Initial, la inceputul anului 2015, Mihai Margarint a fost arestat preventiv pentru ultraj.



Margarint este obisnuit cu dosarele penale pentru ca in urma cu cativa ani a fost condamnat de judecatorii de la Botosani la executarea unei pedepse de cinci ani si zece luni de inchisoare pentru comiterea infractiunii de inselaciune. Barbatul este din Lunca Cetatuii si pe data de 23 ianuarie 2015 a fost luat la intrebari de politistii locali de la Ciurea pentru ca a oprit autoturismul intr-o zona in care oprirea era interzisa.



In momentul in care unul dintre agentii de politie i-a cerut documentele, Margarint a refuzat sa faca acest lucru. Dupa cateva schimburi de replici, politistii i-au luat numarul masinii si au plecat la Post sa o verifice. Acolo, a venit imediat si barbatul revoltat ca a fost luat la intrebari degeaba si ca urmeaza sa fie sanctionat pe nedrept.



"Barbatul a început sa înjure, iar când a deschis usa, partea vatamata l-a lovit pe agent cu pumnul în barbie. Acesta s-a dezechilibrat si s-a prins de haina inculpatului, pe care alti doi agenti l-au imobilizat", au mentionat procurorii.