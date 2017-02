Tinand cont de aglomeratia din aceste zile de la Serviciul de Permise si Inmatriculari, un echipaj al Politiei Locale Iasi sta zilnic in zona si sanctioneaza soferii care parcheaza neregulamentar pe bulevardul Primaverii.



In aceste momente, un sofer opel corsa cu numarul IS-26-GRU care a oprit sub semnul care indica "stationarea interzisa", si in statia de autobuz, se cearta cu politistii desi acesta a parcat neregulamentar impiedicand oprirea autobuzelor in statie. Acesta va fi amendat.



Un alt sofer care habar nu are de legislatia rutiera a blocat calea de acces catre gradinita din spatele Serviciului de Permise si Inmatriculari. Este vorba de un autoturism marca Dacia Logan, inmatriculat IS-01-SIB.