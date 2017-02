EXCLUSIV: Pieton acrosat de un taximetrist in apropiere de Penitenciar - FOTO

In cursul zilei de azi unrutier s-a produs in apropiere de. Din primele informatii, soferul unui autovehicul echipata acrosat uncare se angajase in traversarea neregulamentara a strazii.La fata locului s-au deplasat politistii Biroului Rutier care au efectuat investigatii si un echipaj medical alcare a acordat victimei primul ajutor. Pietonul nu este ranit grav dar va fi transpotat la spital pentru investigatii.