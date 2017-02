EXCLUSIV: Un sofer beat crita a intrat cu masina in sant

In urma cu cateva minute, una pierdut controlul masinii din cauza consumului exagerat de alcool in timp ce se deplasa prin localitatea, a parasit partea carosabila si a intrat cu masina in sant.Citeste si: EXCLUSIV/UPDATE: Accident rutier cu trei victime la Horpaz - FOTO Din primele informatii conducatorul auto a fost, el fiind singur in autovehicul. Politistii l-au testat alcoolscopic cu aparatul Drager, acesta indicand o concentratie deper litru in aerul expirat. Barbatul a fost transportat la spital atat pentru ingrijiri medicale cat si pentru a i se stabili alcoolemia in sange.S-a intocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului.