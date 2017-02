EXCLUSIV/UPDATE: Accident rutier cu trei victime la Horpaz - FOTO

Unrutier s-a petrecut in aceasta dimineata in sat, comuna Miroslava, acolo unde doua autoturisme s-au izbit violent. In urma impactului au rezultat. Echipaje medicale, politistii rutieri si criminalistii se deplaseaza la fata locului. Vom reveni cu amanunte.- Din primele informatii se pare ca autoturismul echipat taxi se indrepta dinspre Iasi catre Lunca Cetatuii, iar Opelul venea din sens opus. La un moment dat, intr-o curba din Horpaz, autovehiculul Opel a patruns pe contrasens si s-a izbit violent de taxi proiectandu-l peste capul de pod in sant. De asemenea, Opelul in urma coliziunii s-a rasucit.Au rezultat doua victime din autovehiculul Opel si una din taxi, toti barbati. Nimeni nu consumase alcool. Politistii inca se afla la fata locului si efectueaza masuratori.- In accident au fost implicate doua autovehicule, unul marca Opel Astra iar celalalt un taxi marca Dacia Logan apartinand firmei Lux Taxi. Taxiul a plonjat peste un cap de pod si a intrat santul de pe marginea drumului. In acest moment echipele de tractare se chinuie sa scoata taxiul din sant, operatiunea fiind destul de dificila.