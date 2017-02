Ambasadele Belgiei, Canadei, Frantei, Germaniei, Olandei si Statelor Unite au transmis miercuri seara, într-o, o serie dela adresa Guvernului pe tema OUG privind Codurile penale, cerand retragerea initiativei pe motiv ca "submineaza" pozitia Romaniei si o îndeparteaza de parcursul european si al statului de drept. Declaratia a fost transmisa de catre Ambasada Frantei, în numele ambasadelor Belgiei, Canadei, Frantei, Germaniei, Olandei si Statelor Unite.Potrivit declaratiei comune, semnatarii spera ca Executivul roman "va schimba acest curs nesanatos". "In timp ce amendamente la legile si procedurile existente sunt necesare ocazional, aceste schimbari trebuie facute doar printr-un proces comprehensiv si de reala consultare a tuturor factorilor interesati", se mai arata în mesaj.Ce s-ar fi intamplat daca unin Belgia, Canada, Franta, Germania, Olanda sau SUA ar fia acestor tari? Ce s-ar fi intamplat daca vreun ambasador roman ar iesi cu declaratii publice impotriva politicilor interne din aceste mari tari? Cu siguranta acel ambasador ar fi fost trimis imediat acasa. Iata ca ceea ce in alte tari civilizate este interzis, in Romania este permis.Dar de unde aceasta imixtiune a ambasadorilor straini in politica interna a Romaniei? Lucrurile sunt cat se poate de clare. In programul de guvernare al PSD - ALDE pentru perioada 2016-2020, se pune un accent extrem de mare pe reindustrializarea Romaniei. "In acest context, se impune ca element central reindustrializarea Romaniei, in cadrul careia statul sa actioneze ca un manager performant – producator si furnizor de servicii – si ca un investitor prudent in economie, respectand regulile si principiile economiei de piata; sa gestioneze responsabil si inteligent resursele naturale, umane si financiare.In acest sens, se vizeaza dezvoltarea unui model de business responsabil, bazat pe principiile de etica si integritate, care sa genereze competitivitate pe termen mediu si lung si cresterea increderii cetateanului in institutiile statului. Pilonii principali ai politicii de reindustrializare nationala sunt: cercetare – dezvoltare – inovare, dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru dinamizarea pietei nationale, accesul la finantare si la pietele de capital, promovarea investitiilor ca factor de dezvoltare economica, stimularea accesarii fondurilor europene.Statul se va implica activ, in principal prin instituirea parghiilor necesare de dezvoltare, inclusiv constituirea de fonduri de investitii si prin demararea de proiecte de investitii publice cu impact semnificativ in regim greenfield sau brownfield, acordarea de facilitati pentru investitii private, indiferent de natura capitalului social (autohton sau strain), prin facilitati fiscale", se arata in programul de guvernare al Executivului.Dar toate aceste intentii ale Guvernului deranjeaza la culme Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii. De ce se intampla asta? Aceste state din UE au nevoie de forta de munca a Romaniei (o forta de munca extrem de bine calificata si foarte ieftina) si o reindustrializare a tarii ar insemna ca oamenii sa ramana aici, sa munceasca aici pe salarii competitive si sa nu mai plece in strainatate. In plus, o reindustrializare masiva a Romaniei ar duce la scaderea importurilor, stiut fiind faptul ca romanii consuma inclusiv oua sau fructe din import, pentru ca fermierii din strainatate au subventii mult mai mari de la stat si isi permit sa vina cu preturi mult mai competitive la produsele lor. Practic, daca Romania s-ar reindustrializa in urmatorii ani, ar deveni un concurent foarte puternic pe piata economica din lume si asta ar incurca serios planurile Uniunii Europene si ale SUA.Iata de ce fac presiuni ambsadorii sa iasa lumea in strada, sa dea jos Guvernul Romaniei. Totusi, nu trebuie uitat faptul ca social-democratii s-au inspirat in programul lor din Planul Marshall, cunoscut oficial ca European Recovery Program (ERP). A fost primul program de reconstructie conceput de Statele Unite ale Americii, destinat aliatilor europeni din Al Doilea Razboi Mondial. Rolul acestuia a fost acela de a ajuta Europa dupa razboi si de a preveni extinderea comunismului. Decizia celor 16 tari participante la programul de ajutor s-a vazut în deceniile care au urmat, aceste tari dezvoltandu-se semnificativ în sistemul democratic capitalist sustinut de SUA. Statele Unite au oferit 20 miliarde de dolari, cu conditia ca natiunile europene sa realizeze împreuna un plan rational de folosire a fondurilor. Pentru prima data, acestea au trebuit sa actioneze împreuna ca o unitate economica unita si au fost nevoite sa coopereze unele cu altele.Ori acest lucru nu mai este dorit acum de statele civilizate care prefera sa foloseasca Romania ca o piata de desfacere pentru produsele lor, multe dintre ele de proasta calitate.Oamenii trebuie sa inteleaga ca Romania este intr-un moment extrem de delicat. Din cauza protestelor din ultima perioada, din cauza invrajbirii care a pus stapanire pe tara, riscam sa ajungem intr-o situatie critica, in pragul unui razboi civil. Este nevoie de multa intelepciune, dar este nevoie si ca romanii sa cunoasca adevarul despre interesul strainilor de a arunca Romania in haos. Vom reveni!