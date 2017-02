Exploziv. Primarul Iasului a pornit revolutia. Declaratiile sale au zguduit Guvernul Romaniei

Mihai Chirica

• In aceasta perioada in care tara este cuprinsa de proteste la adresa actualei puteri, unul din liderii partidului de guvernamant s-a aratat impotriva masurilor luate de colegii sai • Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi, a cerut public demisia colegului sau, ministrul Florin Iordache, dupa scandalul privind adoptarea ordonantei legata de modificarea Codului de Procedura Penala • Dupa ce Guvernul a lasat Iasul in izolare ani la rand, edilul orasului a decis sa ia atitudine si sa sara la gatul sefului sau direct • Ecourile declaratiilor au ajuns peste hotare



Valul de proteste stradale care a cuprins Romania in ultimele zile a avut un ecou incredibil. Lucrurile au luat o turnura incredibila, iar unii lideri social democrati au decis sa ia atitudine cu privire la masurile adoptate in miez de noapte de Guvernul Romaniei legata de adoptarea Ordonantei de Urgenta 13/2017 cu privire la modificarea Codurilor Penale. Iar unul dintre cele mai importante voci din interiorul PSD care a cerut proprilor sefi sa renunte la acest lucru este si Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi si vicepresedinte la nivel national al social democratilor.



Reactia lui Mihai Chirica este una fara precedent, edilul Iasului aratand ca nu se impune destabilizarea tarii. In timp ce in tara, social democratii par ca nu vor sa dea inapoi si nu vor renunta la abrogarea acestor ordonante, Mihai Chirica, s-a pozitionat total diferit. Ba mai mult, edilul Iasului, a cerut abrogarea ordonantelor si demiterea lui Florin Iordache, ministrul Justitiei. Mihai Chirica a mentionat ca ordonanta a fost facuta in pripa, iar protestele oamenilor sunt cat se poate de normale.



"Am ales de la inceputul carierei mele politice sa spun adevarul si sa nu-mi fie rusine sa ma uit in ochii iesenilor, a membrilor de partid si a propriei constiinte. De aceea, voi incerca sa transmit un mesaj in calitate de lider PSD Iasi si sa propun Guvernului Grindeanu si domnului presedinte Liviu Dragnea urmatorul lucru, sa abroge, la fel de urgent Ordonanta de Urgenta 13/2017, sa propuna un proiect de lege Parlamentului Romaniei ales pe 11 decembrie, sa faca dezbatere publica, sa consulte specialistii, societatea civila si sa lasam Parlamentul, ca entitate democratica acestui stat, sa decida. Sa se refaca pactul social si politic cu romanii. Nu avem voie sa esuam in increderea pe care le-am cucerit-o. Trebuie sa le demonstram ca putem face guvernare, ca putem sa ne respectam cuvantul pe care l-am dat inainte de 11 decembrie, ca Romania poate sa detina un guvern puternic cu oameni responsabili si care fac tot ceea ce trebuie pentru ca majoritatea legitima sa se exprime in acest stat. De aceea, cer public demisia domnului ministru Florin Iordache, ministrul Justitiei, pe care il vad singurul om responsabil de haosul pe care l-a creat in aceste zile", a spus Mihai Chirica.



Ba mai mult, primarul a spus clar ca ordonantele se dau ziua si nu noaptea, asa cum a facut Executivul cu ordonanta 13/2007, emisa marti noaptea si aparuta in Monitorul Oficial dupa miezul noptii.



"Liviu Dragnea nu stie sa-si aleaga oamenii"



Vicepresedintele PSD nu l-a menajat nici pe Liviu Dragnea, liderul formatiunii si presedintele Camerei Deputatilor. De altfel, nu este pentru prima data cand Mihai Chirica s-a pozitionat diferit fata de opiniile lui Dragnea. Edilul municipiului Iasi i-a cerut lui Dragnea sa se concentreze pe administratie, sa puna in aplicare programul de guvernare al PSD si sa nu destabilizeze partidul. Chirica a plusat si a aratat ca Dragnea este inconjurat de persoane care nu sunt competente si care l-au sfatuit prost aproape de fiecare data.



"Domnul presedinte Liviu Dragnea este un om puternic care a reusit sa se organizeze intr-un mod exemplar incat a putut, in cele din urma, sa castige aceste alegeri intr-un mod profesionist, legat intr-o organizatie politica la fel de politica. Ce pot sa-i reprosez intr-un mod la fel de responsabil, este acela ca nu stie sa-si aleaga oamenii. Nu stie sa puna oameni competenti in jurul lui si nu stie sa asculte de sfaturile oamenilor care conteaza. Eu personal nu mi-am propus sa fiu presedinte al PSD. Eu personal, ii cer domnului presedinte Liviu Dragnea sa corecteze greselile comise, are putere si are si responsabilitatea sa o faca. Eu vreau ca acest partid sa poata merge mai departe, sa-si poata duce programul de guvernare si sa poata sa faca pace sociala in acest stat", a mai spus Mihai Chirica.



Ecouri internationale



Ceea ce a facut Mihai Chirica nu s-a lasat fara urmari. Demersul si solicitarea edilului a ajuns chiar si peste hotare. Ecourile declaratiilor primarului, in contextul protestelor din ultimele zile, au ajuns sa fie preluate de agentiile din Franta, Marea Britanie, dar si din alte state ale Uniunii Europene.



"Mihai Chirica, vicepresedinte al partidului de guvernamant al Romaniei, Partidul Social Democrat (PSD), a facut apel catre liderul partidului si guvernului pentru a retrage un decret prin care se decriminalizeaza unele infractiuni, o miscare care a adus zeci de mii de romani in strada pentru a protesta", se arata intr-un text al agentiei internationale Reuters. Si celebra agentie Associated Press a luat atitudine si a preluat declaratiile edilului Iasului.



Alaturi de oameni



Edilul Iasului a mentionat ca va ramane fidel principiilor social democrate si ca vrea sa-si duca mandatul, alaturi de colegi, in slujba iesenilor. Chirica a precizat ca este in continuare alaturi de premierul Sorin Grindeanu si ca PSD trebuie sa-si indeplineasca promisiunile facute romanilor dupa alegerile din 11 decembrie anul trecut. Cu toate acestea, Mihai Chirica nu s-a sfiit sa sustina ca este alaturi de manifestanti si ca daca ar putea, ar fi alaturi de acestia in strada.



"Asistam din pacate la un blocaj, un blocaj care a fost introdus, din punctul meu de vedere, aproape artificial. Un blocaj care nu a facut decat sa adune din nou oamenii in strada, sa ii faca vulnerabili in fata celorlalte clase politice, sa ii puna sa se injure intre ei, sa se certe si sa se dezica de ceea ce au facut pe 11 decembrie. Nu aceasta este politica pe care vrea sa o duca PSD. Avem nevoie ca oamenii de partid sa isi adune in jurul lor profesionisti, specialisti, oameni care gandesc cu sufletul pentru aceasta tara si care trebuie sa puna umarul ca aceasta tara sa mearga mai departe", a mai spus Mihai Chirica.