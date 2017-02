Florian Coldea, pe aceeasi lista cu Traian Basescu si Victor Ponta, plus o femeie general din SRI

Florian Coldea, acum in rezerva dupa ce a fost prim-adjunct al sefului SRI, va ajunge in fata Comisiei de Control din Parlament. Alaturi de el va fi audiata si o femeie general din Serviciu, Elena Iftode. Totul, in contextul dezvaluirilor facute de Sebastian Ghita despre vacantele cu sefii SRI.

”Am spus ca vrem sa-i chemam la audieri pe Traian Basescu si Victor Ponta. Vrem un tablou mai complet. Toti membri ai Comisiei au fost de acord si am decis sa-i chemam la audieri pe doamna general Elena Iftode si pe Florian Coldea.”, a spus Adrian Tutuianu.