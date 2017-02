Frauda de proportii in primarie. Gaura facuta in buget este de-a dreptul URIASA

• O autoritate locala din judetul Iasi a reusit sa faca disparute sume colosale pe parcursul unui singur an de zile • gaura din buget s-a facut pe lucruri aparent banale • Cei care au descoperit frauda au ramas cu gura cascata • La mijloc este si o unitate de invatamant implicata • Acum, suma ar trebui recuperata de urgenta



O primarie din judetul Iasi a ajuns campioana fraudelor printre toate unitatile administrativ-teritoriale. Ceea ce au constatat inspectorii Curtii de Conturi cand au descins in sediul autoritatii locale respective este de-a dreptul socant. Primaria comunei Trifesti pare stat in stat, iar "combinatiile" se fac la ordinea zilei. Asa au gasit si cei de la Curtea de Conturi cand au luat la puricat documentele justificative aferente anului 2015.



Acestia au constatat o gaura de 3,3 milioane de lei numai in activitatea proprie a unitatii administrativ teritoriale. la aceasta suma se adauga o alta suma disparuta ca prin farmec tocmai la o unitate de invatamant. La Scoala Gimnaziala "Iacob Negruzzi"din Trifesti s-au constatat deficiente in valoare de peste 7,7 milioane de lei. Practic, primaria condusa de Alexandru Ivanuca isi permite sa nu inregistreze totul in registrele unitatii. Asa au gasit inspectorii, iar lucrurile incep sa se complice pentru cei de acolo.



De exemplu, o lipsa de 3,1 milioane de lei a fost constatata in ceea ce priveste inregistrarea în contabilitate a unor operatiuni economico-financiare privind active corporale, creante si datorii ale unitatii fara a fi sustinute de documente justificative. Insa situatia de la unitatea de invatamant depaseste orice inchipuire. Curtea de Conturi a constatat o abatere de 7,4 milioane de lei intr-un caz de-a dreptul socant. Cei de acolo treceau inregistrari duble ale unor active, nu evidentiau concediile si indemnizatiile legate de concediile medicale si multe altele.



"Nereflectarea în conturi specifice de evidenta din afara bilantului a bunurilor primite în administrare/folosinta de la UATC Trifesti, precum si efectuarea de înregistrari duble privind active fixe, neevidentierea contributiei pentru concedii si indemnizatii aferente concediilor medicale suportate din FNUASS virate de catre Casa de Sanatate Iasi. S-a mai constatat si neînregistrarea/evidentierea incompleta în contabilitate a unor operatiuni economico-financiare în legatura cu obligatiile si datoriile unitatii, privind activele corporale si stocurile, fara a fi sustinute de documente justificative", se mai arata in raportul Curtii de Conturi.



Si in comuna Fantanele s-au inregistrat abateri de aproape sase milioane de lei. Unitatea administrativa din Fantanele a uitat sa treaca aceasta suma prin registrele institutiei.



"Nu a fost organizata si condusa corect si exact evidenta contabila analitica pentru activele fixe ale entitatii. Au fost deficiente si la inregistrarea în contabilitate a unor operatiuni economico-financiare fara a fi sustinute de documentele justificative aferente. S-a constatat si completarea eronata a registrelor contabile, respectiv efectuarea de înregistrari neconforme naturii, valorii si succesiunii operatiunilor economico-financiare desfasurate în ceea ce priveste achizitii de active fixe, rambursari ale unui împrumut intern, venituri cuvenite bugetului local", se arata in raportul cu pricina al Curtii de Conturi.