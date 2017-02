"Hawaiiii" - Spectacol de teatru pentru copii la Ateneul din Iasi

Ateneul din Iasi va invita sambata, 4 februarie, ora 11.00, la spectacolul pentru copii "Hawaiiii", sustinut de Teatrul de buzunar Puppets Art Time, in regia si scenariul lui Tudor Rotaru.





Puppets Art Time este o companie profesionista, independenta, de teatru de animatie, din a carei componenta fac parte Ecaterina Rotaru, Tudor Rotaru si Laurentiu Vasilache, actori - manuitori de papusi si marionete, absolventi ai Universitatii de Arte "G. Enescu" Iasi.

Compania a fost infiintata in anul 2010 din dorinta de a aduce arta manuirii mai aproape de public, intr-un mod cat mai profesionist, atat pe plan national cat si international.





In anul 2015 Teatrul de Buzunar Puppets Art Time a sustinut peste 30 de spectacole in tari precum Turcia, Austria, Germania, Belgia, Anglia si Spania, urmarind astfel promovarea culturii romane si a spectacolelor romanesti atat in randul familiilor de romani din diaspora, cat si a celor de diferite nationalitati.

In acelasi an, Puppets Art Time a jucat in premiera pe scenele Festivalului International de Teatru pentru Copii "Little Ladies, Little Gentlemen" din Turcia, Ankara, reprezentatiile adunand peste 1500 de spectatori. Institutul Cultural Roman Istanbul a sprijinit participarea romaneasca la festival, Puppets Art Time fiind primul teatru din Romania invitat sa participe la "Little Ladies Little Gentlemen". Festivalul, care s-a aflat la a 11 a editie, a reunit pana in prezent companii de teatru din peste 40 de tari si a gazduit peste 125 de piese de teatru diferite in fata unei audiente de 150.000 de persoane.