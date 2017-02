Iata 5 remedii eficiente pentru a combate stresul

In zilele noastre, stresul a devenit una dintre cele mai intalnite afectiuni, care are efecte negative asupra sanatatii si ne influenteaza randamentul in ceea ce priveste indeplinirea activitatilor zilnice. Cauzele stresului sunt multiple, la fel si formele de manifestare, insa exista remedii naturale care te pot ajuta sa lupti impotriva sa.

Stresul ne afecteaza sanatatea, viata personal si activitatile zilnice, inclusiv pe cele de la locul de munca. Cele mai des intalnite simptome ale stresului sunt durerile de cap, tensiunea, oboseala excesiva, insomniile, greata, starile de lesin si transpiratia excesiva. De asemenea, asociate stresului pot aparea constipatiile si diareea, racelile frecvente si scaderile bruste in greutate.

Cel mai la indemana remediu pentru combaterea stresului sunt o serie de plante pe care oricine le poate utiliza.

1. Teiul - din florile de tei se prepara un ceai care este recomandat sa fie consumat inainte de culcare. Ceaiul de tei induce somnul, de aceea nu trebuie consumat in timpul zilei.

2. Menta - este recomandata, de asemenea, sub forma de ceai, tot inainte de culcare, cu mentiunea ca bautura obtinuta trebuie sa fie foarte concentrata.

3. Florile de hamei - sunt recunoscute pentru efectul calmant. Se utilizeaza sub forma de infuzie. Un pumn de flori se pun in 200 ml de apa fiarta. Se lasa zece minute, dupa care se strecoara. Bautura obtinuta se consuma inainte de mesele principale.

4. Valeriana - una dintre plantele cu cele mai puternice efecte calmante, te poate ajuta sa treci peste perioadele stresante din viata. De obicei, aceasta se consuma si in cazul starilor depresive, sub forma de pulbere. Este recomandat sa iei cate o lingurita de pulbere in fiecare dimineata si seara inainte de culcare. Se poate amesteca cu iaurt. Tinctura de valeriana este, de asemenea, benefica pentru imbunatatirea calitatii somnului.

5. Levantica - pe langa miroul frumos, aceasta planta are si efecte terapeutice. Se consuma sub forma de tinctura in combinatie cu miere, din cauza faptului ca are un gust foarte amar. Cateva picaturi de tinctura de levantica puse in cada atunci cand facem baie ne pot ajuta, de asemenea, prin mirosul degajat.