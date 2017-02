Iata ce poti face ca sa iti reduci considerabil riscul de cancer sau atac cardiovascular

Persoanele care doneaza sange in mod regulat prezinta un risc mai scazut de a suferi de cancer si de a face infarct, potrivit mai multor studii pe aceasta tema.

Potrivit oamenilor de stiinta, donarea de sange are efectul de a reduce nivelul de fier din organism, care, in concentratii ridicate, poate ingrosa sangele. De asemenea, donatorii de sange pierd aproximativ 650 de calorii la fiecare jumatate de litru donata.

Citeste si: Majoritatea beneficiilor pe care le aduce donarea de sange sunt legate de scaderea cantitatii de fier din organism.

Un nivel crescut de fier in sange poate accelera procesul de oxidare a colesterolului si conduce, in final, la boli cardiovasculare.

Potrivit unui studiu publicat in Journal of the American Medical Association, cei care doneaza sange o data la sase luni si au intre 43 si 61 de ani prezinta un risc mai scazut de infarct si accident vascular cerebral.

Potrivit unui studiu realizat pe 2.682 de barbati din Finlanda, cei care doneaza sange prezinta cu 88% mai putine riscuri de a face infarct decat cei care nu doneaza.

De asemenea, un studiu publicat in Journal of the National Cancer Institute arata ca o cantitate crescuta de fier in sange creste activitatea daunatoare a radicalilor liberi si poate favoriza dezvoltarea cancerului.

In linie cu aceasta teorie, un studiu desfasurat pe parcursul a patru ani si jumatate, pe 1.200 de oameni, a aratat ca persoanele care doneaza sange de doua ori pe an prezinta un risc mai mic de cancer, deoarece nivelul de fier din sangele lor este mai scazut.

Cercetatorii insista ca aceste efecte tin de donarea regulata de sange. Dupa donarea de sange, corpul isi reface cantitatea necesara in 48 de ore, iar cantitatea de celule rosii, in opt saptamani.