In stare critica, dupa ce a stat in frig aproape o noapte

Un iesean a solicitat ajutor la Serviciul de urgenta 112, dupa ce un barbat zacea inconstient pe strada. Un echipaj medical s-a deplasat imediat la fata locului si barbatul a fost transportat la Spitalul Sf. Spiridon. Medicii au constatat ca pacientul, in varsta de 45 ani, este in stare de hipotermie severa. La internare, temperatura corpului era de 23 grade Celsius. De asemenea, pacientul are degeraturi la ambele picioare. Barbatul este un om al strazii.



"Pacientul a fost adus in stare foarte grava, din strada. A primit imediat ingrijiri medicale de specialitate, temperatura corpului a fost ridicata si evolutia este favorabila. Medicul chirurg va decide daca se impune amputatia. Tot din strada a mai fost adus un barbat de 62 ani, fara adapost. Pacientul avea hjipotermie, forma medie. Temperatura corpului era de 30 grade Celsius fata de 37 cat este valoarea normala. Si acest pacient avea degeraturi la membrele inferioare. In noaptea de miercuri spre joi au fost adusi la spital, din strada inca 8 persoane. Dupa investigatiile medicale si acordarea ingrijirilor medicale, persoanele respective au fost dirijate la adapostul de noapte", a declarat prof. dr. Diana Cimpoes, sefa UPU-SMURD de la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi.