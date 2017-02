„Orice Ileana Cosanzeana isi doreste un Fat Frumos, calare pe un cal alb, care sa o salveze din turnul unde este inchisa de Zmeul Zmeilor, sa o ia si sa o duca intr-un castel de aur sau de argint sau macar de bronz. Ea, o tanara cu ochii mari, cu talie de viespe, o zana frumoasa si gingasa; el, cel mai mare erou popular, curajos, voinic, puternic, cu o privire patrunzatoare. Iar cei doi, cuplul perfect, vor trai fericiti pana la adanci batraneti. Asta se intampla doar in basme. Dar ce se intampla cand anii au trecut? Ilenei i s-a ingrosat talia de viespe, el a capatat o „somptuoasa" burta, iar „cuplul perfect" nu mai locuieste nici macar in castelul de bronz, ci intr-o garsoniera confort 2! Celor doi le-au trecut aburii indragostelii. Abia se mai suporta unul pe celalalt si, in plus, sunt nevoiti sa traiasca de pe azi pe maine in tara lui Papura Voda, unde lui Fat Frumos cei de la Imparatie ii restructureaza postul, Ileana e casnica si mai presus trebuie sa si plateasca taxe la Primarie. Si, ca si cum toate acestea nu ar fi de ajuns, cei doi sunt vizitati si de Zmeul Zmeilor, ajuns intre timp politician”, transmite regizorul Andrei Ciobanu.



comedie acida cu accente parodice, o satira social-politica, dar mai ales un pamflet si trebuie tratata ca atare. Orice asemanare cu persoane sau fapte reale este pur intamplatoare.



Citeste si: Piesa este ocu accente parodice, o satira social-politica, dar mai ales unsi trebuie tratata ca atare. Orice asemanare cu persoane sau fapte reale este pur intamplatoare.Citeste si: "Revival Art History" - proiect expozitional al studentilor de la Universitatea de Arte din Iasi, organizat la Ateneu