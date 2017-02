Incepeti anul cu dreptul! CSM Politehnica merge la victorie la Severin: "Sper sa nu avem surprize!"

Fotbalistii de la CSM Politehnica Iasi vor deschide anul 2017 in Liga I. Astazi, de la ora 17:30, iesenii vor juca in deplasare la Severin, cu Pandurii Targu Jiu. Aflati la 5 puncte distanta de play-off, jucatorii lui Eugen Neagoe vor sa profite de problemele cu care se confrunta gorjenii si sa dea lovitura la Severin. Campionatul nici nu s-a reluat, iar antrenorul Flavius Stoican are deja batai de cap. Strainii din lotul formatiei au probleme cu actele, iar accidentarile nu i-au ocolit pe panduri. De asemenea, nou-venitul Sergiu Negrut îsi va amâna, cel mai probabil, debutul în tricoul alb-albastru.



"În conditiile acestea, m-ar multumi un egal, dar fericit as fi sa câstigam, important este sa nu avem trac, sa nu avem presiune chiar daca întâlnim o echipa cu jucatori care sunt de foarte mult timp împreuna. Important este sa continuam seria buna de meciuri chiar daca acum încep cele oficiale cu o mai mare încarcatura. Sunt încrezator ca acesti baieti pe care îi am sub comanda vor sa demonstreze ca merita sa fie pe primul esalon fotbalistic al tarii. Sunt convins ca o sa aiba evolutii bune si o sa dea totul pe teren. La fel de convins sunt ca putem sa ne batem de la egal la egal cu orice echipa din Liga 1, chiar daca a fost perioada destul de scurta, asta nu înseamna ca nu suntem pregatiti", a declarat Flavius Stoican, noul tehnician al gorjenilor.



Pandurii Târgu-Jiu este la 1 punct de baraj. Gorjenii nu au câstigat nici un punct în ultimele 3 etape. Oltenii au încasat 9 goluri în ultimele 3 meciuri de acasa.



Iesenii au plecat miercuri dimineata spre Turnu Severin, unde astazi vor juca împotriva Pandurilor Targu Jiu, în deschiderea etapei a 22-a a Ligii I, prima din acest an. Din lotul lui CSM Poli nu fac parte Milan Mitic, Florin Plamada si juniorul Vlad Danale, toti fiind indisponibili din motive medicale. Antrenorul Eugen Neagoe a declarat ca are toate informatiile despre Pandurii si spera ca elevii sai sa fie concentrati la joc pentru a obtine cele trei puncte.



"Mi-as dori sa începem bine si sa câstigam partida. Sper sa ne întoarcem cu trei puncte de la Severin. Nu va fi usor deloc pentru noi. I-am urmarit în cinci meciuri pe cei de la Pandurii, personal am fost la doua jocuri în Antalya, iar colegii mei la alte trei meciuri ale lor. Ne-am facut o idee despre noua echipa a Pandurilor. Sunt o echipa cu jucatori buni, valorosi. Chiar daca au ramas fara aproape întreaga echipa din tur, au în componenta jucatori tineri, care au mai evoluat în prima liga si care vor avea un viitor în fotbalul românesc. Sper ca jucatorii nostri sunt constienti de importanta meciului, de importanta celor trei puncte. Sper sa nu avem surprize", a declarat antrenorul Eugen Neagoe.



CSM Poli Iasi este la 5 puncte de play-off. Iesenii au 3 înfrângeri în 3 meciuri jucate pe terenul gorjenilor. "Alb-albastrii" au 6 înfrângeri în 10 deplasari.

Echipa Pandurii Târgu-Jiu se afla pe locul 11 în clasament Liga 1, cu 18p, iar CSM Politehnica Iasi pe 9, cu 25p. În tur, la Iasi, CSM Politehnica Iasi - Pandurii Târgu-Jiu 3-2.



Echipa probabila



CSM Poli Iasi: Grahovac - Bosoi, Mihalache, Frasinescu, Tiganasu - Ciucur, V. Gheorghe, Rauta, Stefanescu - Bole - A. Cristea. Antrenor: Eugen Neagoe

Pandurii Targu Jiu: Stanca - C. Negoita, Tataru, Fl. Ilie, Busu - Surugiu, Firtulescu, D. Stana, Hlistei - Danaricu, Dodoi. Antrenor: Flavius Stoican.