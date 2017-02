INCREDIBIL! Rusia a ATACAT Norvegia!

Diplomatia, armata si alte institutii norvegiene au fost vizate de o tentativa de atac cibernetic rus, atribuit unui grup suspectat de legaturi cu autoritatile Federatiei Ruse, a anuntat vineri serviciul de informatii al Norvegiei, si el tinta acestei tentative, informeaza AFP.

Cunoscut sub numele de APT 29, grupul aratat cu degetul de Oslo a mai fost acuzat ca s-ar afla in spatele unui atac cibernetic care a facut ca Rusia sa fie acuzata de ingerinta in alegerile prezidentiale din SUA, anul trecut, scrie agerpres.ro.

'Noua conturi de posta electronica au fost tinta unei tentative de spear phishing, adica mesaje rau intentionate', a declarat Arne Christian Haugstoyl, responsabil din cadrul serviciului norvegian de informatii interne (PST), la postul TV2.

'Este greu de stiut care era obiectivul' operatiunii, a adaugat el, precizand ca Norvegia a fost alertata de o tara aliata.





El a descris APT 29 drept un 'grup care are legaturi cu autoritatile ruse'.

Potrivit unui purtator de cuvant al PST, Martin Bernsen, citat de publicatia Verdens Gang (VG), 'nu sunt motive sa se creada ca au fost sustrase informatii confidentiale in legatura cu acest atac'.

In afara de Ministerul Afacerilor Externe, armata si PST insusi, atacul cibernetic a vizat, la o data care nu a fost precizata, Autoritatea norvegiana de protectie impotriva radiatiilor, o scoala si grupul parlamentar al Partidului Laburist, formatiune traditional dominanta in politica norvegiana, dar in prezent in opozitie.

In Norvegia sunt prevazute alegeri legislative pentru 11 septembrie in Norvegia, dar nu s-a stabilit daca atacul ar avea vrreo legatura cu acestea.

Norvegia, tara membra a NATO, si Rusia mentin in general legaturi de buna vecinatate, insa relatiile lor s-au tensionat in urma crizei ucrainene. Tara scandinava l-a convocat miercuri pe ambasadorul Rusiei, pentru a protesta impotriva refuzului Moscovei de a acorda viza pentru doi dintre deputatii sai, inscrisi pe o lista de personalitati indezirabile in Rusia, ca represalii la sanctiunile occidentale la adresa sa.

Moscova si-a exprimat de asemenea nemultumirea in legatura cu desfasurarea a circa 300 de soldati americani pe teritoriul Norvegiei.