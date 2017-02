Traian Basescu 4

Fostul presedinte, Traian Basescu, a avut o interventie telefonica la B1 TV, unde a discutat despre proteste si situatia politica din Romania.

"Nu imi dau seama ce ancheta se poate face, probabil se ancheteaza pe regulamentul de ordine interioara", a declarat Basescu.

"Am fost ministru in 5 guverne si, spre deosebire de alti ministri, am chemat directorii la inceputul mandatului si am spus obiectivele mele: 1996-2000: nu avem bani de autostrazi, nu avem bani de nu stiu ce investitii, pregatiti proiecte care pot fi finantate de Banca Mondiala de Investitii. Au trebuit sa execute obiectivul politic pe care l-am fixat. Pe cei care au spus ca eu nu pot, i-am dat afara. Trebuia sa reabilitez drumuri din vremea lui Ceausescu, sa fac patru benzi drumul pana la Iasi, iar cine a crezut ca nu se poate, l-am dat afara", a precizat fostul presedinte.

"Orice om dintr-un minister poate sa spuna: imi e sila de presedinte, de ministru. Poti sa spui orice, frate, dar executi, daca vrei sa ramai. Tu nu ii spui ca nu se poate, tu ca functionar te pliezi pe obiectivul ministrului, asta e modul de functionare al unui guvern eficient", a subliniat el.

De asemenea, Traian Basescu a afirmat ca „nu am nimic cu procurorul general, dar l-as ruga sa priveasca la ce a facut Merkel cand procurorul general a avut alta parere decat ministrul Justitiei din cabinet, l-a destituit. In general, Parchetele nu sunt responsabile de politica penala, singurul responsabil este Guvernul".

In ceea ce il priveste pe seful statului, Basescu a adaugat ca "primul lucru pe care ar trebui sa-l faca Iohannis este sa nu se mai pozitioneze de partea unei tabere. Suntem in fata unei batalii fundamentale ale statului. In loc sa stabileasca cine cu cine coopereaza, marea batalie este cine pe cine controleaza". Despre manifestatiile din strada, fostul lider al statului a spus ca s-a confruntat si el cu astfel de proteste, iar "cei care le organizau erau cei care se plang acum de ele, PSD impreuna cu PNL-ul, 2011, 2012, cand in strada s-a respins legea Sanatatii. Am fost tot timpul tinut la curent cu evolutiile din strada, dar nu are nimeni voie sa spuna: i-am dat presedintelui un sms. Daca statul roman a ajuns sa transmita informatii de siguranta prin sms, putem sa ne gandim sa-l desfiintam, ca nu mai e stat". Despre posibilitatea ca in Romania sa se repete scenariul din Ucraina: "E greu ca Romania sa intre intr-un scenariu numit Ucraiana. Atentie, o spun cu responsabilitatea unui om care intelege procesele: poate fi inceputul unui razboi hibrid. E mai greu sa se intample ce s-a intamplat in Ucraina, dar nu este exclus", a explicat Basescu.

La intrebarea "Cum va evolua situatia?", Basescu a conchis ca "Daca presedintele nu se opreste si Dragnea nu modifica plafonul de 200.000 de lei, nu se vor potoli lucrurile, pentru ca toata propaganda e tintita pe salvarea lui Dragnea".