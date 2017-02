Investitii de milioane de lei in comunele din judetul Iasi

O autoritate locala din judetul Iasi va aloca peste 2 milioane de lei pentru implementarea unui proiect cultural si pentru infiintarea unui sistem tip after school. Primaria comunei Plugari a demarat procedurile pentru modernizarea caminului cultural si conservare mostenire culturala, ansamblu folcloric din Borosoaia, comuna Plugari, judetul Iasi, dar si pentru infiintarea unui centru de asistenta dupa programul scolar.



Firmele interesate pot depune oferte pana la data de 21 februarie, deschiderea acestora urmand a avea loc cateva zile mai tarziu. Fondurile sunt destinate prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Valoarea totala a obiectivelor este de 2,2 milioane de lei. Modernizarea caminului cultural ar costa 1.4 milioane lei, iar centrul after school ar costa putin peste 800 mii lei. Si comuna Ciortesti a demarat o prcoedura asemanatoare privind reabilitarea unei scoli din satul Coropceni.



"Contractul are ca scop elaborarea proiectului tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinerea avizelor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei pentru obiectivul privind modernizarea Scolii Gimnaziale din satul Coropceni, comuna Ciortesti, judetul Iasi. Descrierea lucrarilor se regaseste in documentatia de atribuire. Valoarea estimata a achizitiei este de 24.752 lei, fara TVA, conform devizului general întocmit de proiectant. Din aceasta suma proiectul tehnic este de 12.129 lei, fara TVA, iar detaliile de executie -12.129 lei, fara TVA. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor este de 494 lei, fara TVA", se arata in caietul de sarcini a procedurii.