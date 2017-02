Le-a facut copiilor o fotografie. Ce a vazut cand a privit cu atentie imaginea. "Nu este photoshop" - FOTO

O femeie care se uita peste niste fotografii ale copiilor ei a trait un soc cand a vazut "fantoma unui copil" care plana langa pusti.

Michelle Mason din Stoke-on-Trent, Marea Britanie, a facut fotografia in august 2014. In imagine apar doi dintre cei trei copii ai femeii. Sopohia si Lee au fost fotografiati intr-un copac. Ajunsa acasa femeia s-a uitat cu atentie la fotografii. Momentul in care femeia de 39 de ani a vazut ceea ce pare a fi fantoma unui copil din Epoca Victoriana a fost descris ca un soc, scrie stirileprotv.ro.



"Eram intr-o plimbare cand copiii au decis sa se catere intr-un copac. Numai cand am ajuns acasa am vazut fata unui copil care ma privea. Nu mi-a venit sa cred cand am vazut copilul care avea o roata sau un cerc in mana. M-am ingrozit. Nu imi plac aceste lucruri. As vrea sa aflu mai multe despre acest copil. Sunt convinsa ca este o fantoma, posibil din Epoca Victoriana. Nu arata infricosator sau ca o amenintare la adresa copiilor mei. S-au speriat un pic, dar orice copil ar fi reactionat asa", a declarat femeia.

Femeia a spus ca in niciun caz imaginea nu este prelucrata in Photoshop.