Masuri de ordine din partea Jandarmeriei Bacau la meciul de fotbal dintre FC Botosani si CS Concordia Chiajna

Gruparea de Jandarmi Mobila Bacau va asigura masurile specifice de ordine si siguranta publica la meciul de fotbal dintre echipele F.C. BOTOSANI – C.S. CONCORDIA CHIAJNA.

Duminica, 5 februarie 2017, incepand cu ora 17.30, pe stadionul de fotbal din municipiul Botosani va avea loc partida de fotbal dintre echipele F.C. BOTOSANI – C.S. CONCORDIA CHIAJNA.

Masurile specifice de securitate si protectie a participantilor la aceasta partida de fotbal vor fi asigurate de efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau in cooperare cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne cu atributii in domeniu (politie, situatii de urgenta etc.).

Premergator si pe timpul desfasurarii acestui meci, jandarmii vor desfasura activitati specifice de prevenire a violentei cu ocazia jocurilor si competitiilor sportive.

Accesul spectatorilor in stadion se va face incepand cu ora 15.30, iar pentru a evita aglomeratia in jurul punctelor de intrare in stadion, JANDARMERIA recomanda suporterilor sa vina din timp, incepand cu ora deschiderii portilor de acces. De asemenea solicitam, atat suporterilor, cat si cetatenilor, sa manifeste intelegere fata de masurile care vor fi asigurate cu acest prilej, atat in zona publica pe traseele de deplasare, in apropierea si in interiorul arenei sportive, pentru ca acest joc sportiv sa se desfasoare in conditii optime de siguranta.

Spectatorilor le este interzis sa stationeze pe scarile care delimiteaza sectoarele din stadion, sa ocupe alte locuri decat cele prevazute pe documentele de acces, precum si refuzul eliberarii acestora la avertismentul verbal al reprezentantilor societatii specializate de protectie si paza sau al fortelor de ordine.

De asemenea, este interzisa afisarea de inscriptii care incita la ura nationala, rasiala, de clasa ori religioasa, la discriminari de orice fel si la violenta.

Sa nu se implice in incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii si linistii publice, delimitandu-se de orice forma de violenta verbala sau fizica, sa acorde o atentie deosebita bunurilor si obiectelor personale si sa solicite imediat interventia fortelor de ordine, atunci cand situatia o impune. Au obligatia de a prezenta, la solicitarea fortelor de ordine sau a personalului de ordine si siguranta, materialele de publicitate vizuala aflate asupra lor.

Comercializarea bauturilor alcoolice in zona stadionului este interzisa. Spectatorii nu au voie sa introduca in stadion bauturi alcoolice, materiale pirotehnice ori alte obiecte care pot pune in pericol securitatea participantilor la acest joc sportiv.

Este interzisa amenintarea cu acte de violenta fata de fortele de ordine, ascunderea fetei cu articole de imbracaminte sau alte accesorii precum si refuzul de a parasi imediat arena sportiva, daca masura evacuarii a fost dispusa de catre personalul de ordine si siguranta sau de catre fortele de ordine.

Atunci cand se constata ca in urma producerii unor acte de violenta este pusa in pericol viata sau integritatea corporala a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine si siguranta sau a celorlalti participanti, cand este pusa in pericol proprietatea publica sau privata, efectivele de jandarmi vor interveni pentru restabilirea ordinii publice si pentru inlaturarea efectelor unor astfel de actiuni cu caracter ilegal.