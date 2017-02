Mesaj emotionant al fiicei regretatului Aurelian Preda in ziua in care ar fi implinit anii: «Tati...» - FOTO

Aurelian Preda si Anamaria Rosa

Cantaretul dea decedat in luna septembrie a anului trecut, intr-un spital din Austria. Artistul suferea de multa vreme de. In urma regretatului artist a ramas si oadolescenta, care a transmis joi unemotionant, fiindca peeraa tatalui ei. «Ziua aceasta este o zi foarte grea pentru mine. Tati implinea 47 de ani si ca in fiecare an il sarbatoream cu bucuria ca a mai trecut un an si suntem impreuna. Acum nu mai este aici, langa mine.. insa sunt convinsa ca astazi, 2 februarie 2017 este sarbatorit in corul ingerasilor de acolo de Sus. Tati, te iubesc, iti multumesc pentru tot ce ai lasat in urma ta. Duc totul cu demnitate asa cum tu ti-ai dorit si iti promit ca nu o sa te dezamagesc. Este primul an cand tu, tati, nu mai esti langa mine de ziua ta insa ma bucura faptul ca suferinta acolo unde esti nu mai exista si ca tu ne veghezi pe toti cei ce te iubim. Mi-as fi dorit sa fiu langa tine si sa iti zic "La multi ani, tati!". Insa acum nu se mai poate, decat prin rugaciune. Dumnezeu sa te odihneasca in pace, ingerasul meu bun! Acum sunt aici, la Manastirea Dervent. Acasa, asa cum spuneai tu mereu. Esti in sufletul si gandul meu si asa vei ramane toata viata! Te iubesc si iti urez odihna vesnica acolo Sus unde tu, asa cum ai spus de multe ori, traiesti adevarata fericire, linistit si impacat cu gandul ca nu te voi dezamagi», a scrispe pagina ei de Facebook.