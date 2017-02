Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc: "Schimbarile din TAROM nu se vor opri aici!"

Schimbarile la compania TAROM nu se vor opri la nivel de director general, ci se vor regasi si pe partea comerciala, pentru ca am pierdut niste rute importante, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, dupa dezbaterile pe proiectul de buget pe 2017 al ministerului de resort, din comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.

"TAROM-ul nu este intr-o situatie buna. Este nevoie de interventia unor oameni, a unor manageri competenti care sa inteleaga politica macro. Nu inseamna ca in TAROM se vor opri schimbarile doar la nivel de director general. Cu siguranta vor mai fi schimbari si pe partea comerciala, pentru ca am pierdut niste rute importante si, totodata, pe langa recastigarea acelor rute, trebuie sa identificam si alte rute, sa identificam culoare de lung curier pentru aeronavele care vor fi achizitionate, cele 30 de aeronave, conform programului de guvernare", a spus Cuc.

Intrebat ce il recomanda pe Eugen Davidoiu pentru functia de director general al TAROM, in conditiile in care acesta a detinut functii de conducere in mai multe companii nationale, printre care "Electrica Serv" si Societatea Nationala a Lignitului Oltenia, ministrul a raspuns: "Eu m-as uita la rezultatele omului in primul rand si haideti sa vedem situatiile financiare si cum si-a incheiat anii cat a fost manager acolo".

"Deci, pe acest om il recomanda experienta si, daca va veti uita la bilant si la aprobarea situatiilor economice la finalul fiecarui an cat a fost el manager in companiile respective, veti vedea ca a avut performante, iar companiile au fost pe profit operational. Eu cred ca un manager in primul rand trebuie sa stie foarte bine politica unei companii. Am avut manager privat si il voi da ca exemplu pe domnul Heinzmann, pentru ca eu am fost cel care a cerut Adunarii Generale a Actionarilor sa il demita la momentul respectiv, pentru ca nu isi indeplinise indicatorii de performanta. Si era om venit din aviatie, cu o experienta extrem de vasta — spunea dansul — si am vazut unde a dus TAROM-ul. L-a tinut pe pierderi atata timp, iar asa ceva nu se mai poate! TAROM-ul este un brand national si trebuie sprijinit in primul rand de cei care simt si traiesc si se simt romani in tara lor", a sustinut seful de la Transporturi.

In ceea ce priveste asteptarile ministrului de la noul director general al TAROM, Razvan Cuc a mentionat relansarea companiei din punct de vedere economic, dand asigurari ca va monitoriza saptamanal compania, intrucat TAROM-ul este "proiectul sau de suflet".