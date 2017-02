Noi copertine in statiile de transport persoane din oras

Autoritatile locale au finalizat o noua procedura legata de achizitia unor copertine pentru peroanele statiilor de transport public din municipiul Iasi. Primarul Mihai Chirica a aratat ca societatea care a castigat licitatia este SC Grafis Art SRL, valoarea ofertei fiind de 168.430 lei. Societatea respectiva ar urma sa livreze zece astfel de bucati, ce vor fi montate in zone dinferite din municipiu.



"Vom monta un set de zece bucati de copertine noi. Acestea vor elimina o parte din deficientele care au fost constatate de catre calatori, cu privire în special la protectia lor în statiile de transport în comun. Urmeaza ca în scurt timp sa semnam si contractul pentru livrarea acestora", a spus edilul Mihai Chirica.



In perioada urmatoare, municipalitatea ieseana va demara noi proceduri asemanatoare pentru achizitia unor astfel de copertine ce vor fi montate in statiile de calatori.