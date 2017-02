Norvegia alege submarinele germane in detrimentul celor facute de francezi

Norvegia si-a exprimat vineri preferinta pentru constructorul german TKMS, in defavoarea francezului DCNS pentru furnizarea a patru submarine, aceasta constituind o mini-revansa pentru grupul german dupa pierderea unei megacontract cu Australia, relateaza AFP, potrivit agerpres.

Obiectivul tarii scandinave este de a cumpara patru submarine in cadrul unei comenzi comune cu Germania, a anuntat ministrul apararii dna Ine Eriksen Soreide, fara a face publica valoarea estimata a contractului final, a carui semnare este prevazuta pentru 2019.

Compania germana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) isi ia astfel revansa in fata DCNS, care i-a suflat un megacontract cu Australia. Grupul DCNS, detinut in proportie de 62% de statul francez, a castigat in aprilie o comanda estimata la o valoare totala de 34 miliarde de euro pentru livrarea a 12 submarine de atac marinei australiene. Tara membra NATO, Norvegia are in Arctica granita comuna cu Rusia, considerata drept "din ce in ce mai imprevizibila" de catre autoritatile de la Oslo in contextul crizei ucrainene. Intr-o incercare de a descuraja orice efort de destabilizare, tara scandinava este in prezent angajata intr-un efort de aparare descris ca fiind "istoric". Guvernul sau a anuntat in luna iunie alocarea a 165 miliarde coroane suedeze (17,5 miliarde euro) suplimentar in ultimii 20 de ani fortelor armate.