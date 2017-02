Pe la spate, pe la spate! Cam asa ceva...

In continuarea rubricii va anuntam ca penalistul de Coxtel Albexe joaca la doua capete. Daca atunci cand este fata in fata cu fostul sef de la fabrica de aveoane Mariusica Brobodea se da drept un loial prieten, pe la spate il face in toate felurile. El este mai mult decat disperat sa ajunga in fruntea partedului galbejit si este in stare de orice pentru asta. Se spune ca Puscarelul a spus cuiva: "bah, asta va va manca pe paine pe toti". Pana acum nu s-a adeverit totul, dar mai este timp. O sa vedem cum merg lucrurile si o sa va tinem la curent cu totul. In partedul asta sunt multe nereguli si multi regulati. Ca la usa cortului, nu alta!