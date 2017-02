Peste 130 de kilograme de peste prins ilegal de politistii de frontiera din Galati

Politisti de frontiera din cadrul STPF Galati au depistat doua femei care transportau cu autoturismele proprii, peste 130 kilograme de peste de diferite specii, cu intentia de a le comercializa pe raza municipiului Galati, fara a avea documente legale.

Astazi, 3 februarie, in jurul orei 6.30, politisti de frontiera din cadrul Biroului C.M.I.I.T. si compartimentului Sprijin Operativ din cadrul STPF Galati, pe timpul desfasurarii unor misiuni specifice, au oprit pentru control, la intrarea in municipiul Galati, un autoturism marca Gaz, condus de Viorica C., in varsta de 33 ani, cu dubla cetatenie romana si R. Moldova.

Cateva minute mai tarziu, politistii de frontiera au oprit pentru control, in apropierea unei piete din municipiul Galati, un autoturism marca Opel Zafira, condus de Corina F., in varsta de 25 ani, cetatean al Republicii Moldova.

In urma controlului efectuat asupra celor doua autoturisme, lucratorii nostri au descoperit o mare cantitate de peste, ambalata in pungi din plastic, fara ca persoanele in cauza sa detina documente legale.

In urma cantaririi a rezultat cantitatea totala de 132 kilograme de peste din speciile crap, salau, stiuca si caras, despre care cele doua femei au declarat ca intentionau sa-l comercializeze intr-o piata din municipiul Galati.

Conform prevederilor legale, intreaga cantitate de peste, in valoare de 1.750 lei, a fost predata Directiei Sanitar Veterinare Galati, iar cele doua femei au fost sanctionate contraventional cu amenda in valoare de 1.500 lei fiecare.