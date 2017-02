Peste un milion lei pentru impadurirea unor terenuri din judet

Unele unitati administrativ-teritoriale din judetul Iasi au demarat in ultimul timp mai multe investitii locale. Una dintre acestea este si localitatea Romanesti. Primaria din aceasta comuna va aloca aproximativ 1,2 milioane de lei pentru un proiect privind impadurirea terenurilor agricole degradate. Firmele interesate pot depune oferte pana la data de 28 februarie, deschiderea acestora urmand a avea loc cateva zile mai tarziu.



"Contractul prevede executia lucrarilor pentru imbunatatirea calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate în comuna Romanesti, judetul Iasi. Valoarea estimata fara TVA a contractului este de 1.195.260 lei. Suma este defalcata astfel: constructii si instalatii - 1.138.340 lei fara TVA, organizare de santier 5.692 lei fara TVA. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Autoritatea contractanta doreste sa realizeze impadurirea zonei mentionate in caiete de sarcini", se arata in documentatia celor de la Primaria comunei Romanesti.