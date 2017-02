Postasii ieseni au fost instruiti de politisti. Ce indicatii au primit din partea oamenilor legii

La data de 2 februarie, politistii Postului de Politie Tibanesti au organizat o actiune pentru prevenirea victimizarii personalului Companiei Nationale Posta Romana, care depoziteaza, manipuleaza sau transporta valori monetare.

Astfel, in intervalul orar 10:00 – 12:00, politistii au efectuat o instruire a 4 factori postali care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Tibanesti, acestia fiind informati cu privire la respectarea graficului de achitare a pensiilor, sa nu achite pensii sau alocatii in locuri neautorizate sau dupa programul de lucru legal, sa respecte programul de lucru legal, sa nu consume alcool in timpul executarii serviciului, sa respecte legile in vigoare cat si sarcinile din fisa postului.

Totodata acestia au fost instruiti cu privire la manuirea, transportul, pastrarea si gestionarea valorilor monetare.