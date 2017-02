Presiune MAJORA pe CCR: Ultima declaratie a lui Florin Iordache pe tema OUG

Florin Iordache1

Ministrul Justitiei, Florin Iordache, a declarat, astazi, ca isi asuma in totalitate Ordonanta de urgenta de modificare a legislatiei penale, el adaugand ca acum Curtea Constitutionala poate spune daca aceasta este constitutionala.

”In cursul elaborarii actelor normative, directiile de specialitate si-au exprimat mai multe puncte de vedere. De asemenea, in cursul procedurii de elaborare au fost pareri pro si contra, dar, repet, oportunitatea o stabileste ministrul pentru ca nu este corect, intr-un act de guvernare, atunci cand elaboram o lege sau o ordonanta, ultima responsabilitate o are ministrul sa semneze. (...) Ordonanta in acest moment inteleg ca este atacata la CCR, fie de presedinte, fie de CSM, fie de procurorul general. In aceste conditii, CCR poate da un aviz, poate hotari daca este sau nu este constitutionala”, a declarat Florin Iordache, la sediul CSM.

Amintim ca atat presedintele Iohannis, CSM, cat si procurorul general Augustin Lazar au sesizat CCR cu privire la Ordonanta de urgenta de modificare a legislatiei penale.