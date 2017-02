• Este primul eveniment spectaculos, incarcat de naturalete si de frumusete, din 2017, programat la Iasi! • Totul va avea loc intr-unul dintre cele mai interesante si importante locuri publice din Iasi • Nici un iesean nu trebuie sa-l rateze • Acesta se va deschide sambata, 4 februarie, de la ora 9:00, in Gradina Botanica Anastasie Fatu a Universitatii Alexandru Ioan Cuza



Primul eveniment spectaculos, incarcat de naturalete si de frumusete, din 2017, programat lava fi deschis public, la finalul acestei saptamani! Totul va avea loc intr-unul dintre cele mai interesante si importante locuri publice din oras si nici un iesean nu trebuie sa-l rateze. Acesta se va deschide sambata, 4 februarie, de la ora 9:00, ina Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC)."In perioada 4 februarie - 26 februarie 2017, va invitam sa descoperiti florile iernii asa cum mai sunt cunoscute azaleele, dar si camelii, considerate plante simbol în cultura unor popoare asiatice. Colectia grupeaza numeroase exemplare care se remarca prin coloritul intens al florilor si varste de peste 40 de ani. Aranjamentele florale realizate de angajatii Gradinii Botanice sunt combinate cu fragmente de lemn, piatra sau deseuri vegetale. In spatiul expozitional sunt prezentateexotice care pot fi explorate cu ajutorul simtului tactil precum si alte plante decorative prin frunze: crotoni, ficusi, dracene, ferigi, dafini, begonii, prin flori: orhidee, frezii, heliconia sau habitus: palmierul evantai, cicas, cactusi si plante suculente. In acelasi spatiu, Ionela Mihuleac impreuna cu 44 de artisti plastici din Iasi, dar si din alte orase, expun lucrari de arta vizuala sub genericul Inima,ajuns la a VI-a editie. De asemenea, tot in ziua de 4 februarie, ora 11:00, Ruxandra-Maria Tun si Abou Ainain Sammy, din clasa de vioara de la Palatul Copiilor, coordonati de profesor Lacramioara Matei vor prezenta un moment muzical", au transmis oficialii Gradinii Botanice.Important de mentionat este casi", va fi deschisa zilnic, intre orele 9:00 si 16:00. Pretul unui bilet este de cinci lei, iar pentru grupurile organizate este de trei lei. Fotografiatul este liber. Pentru public este recomandat sa fie utilizata intrarea in Gradina Botanica din strada Dumbrava Rosie nr. 7 - zona Pacurari.